»Želimo graditi na identiteti Štajerske, njenih posebnostih, jeziku, glasbi in ljudeh, ki so na našem koncu ustvarjalni in skrivajo veliko žlahtnih zgodb. Vsaj simbolično želimo z Naj vižo Štajerske obuditi spomin na Narečno popevko, ki je v več kot pol stoletja nesporno zaznamovala naš glasbeni prostor,« projekt predstavlja Robert Levstek, odgovorni urednik Radia Maribor.

Tudi vi lahko odločite, katera bo naj viža Štajerske 2019!

Z vabilom k sodelovanju pri izboru Naj viža Štajerske 2019 na najstarejšem javnem radijskem programu na Štajerskem so iskali in izbrali tiste ansamble, ki opevajo Štajersko, pojejo v Štajerskem narečju ali govorijo o tipični Štajerski tematiki.

V tekmovalni izbor za naj vižo Štajerske 2019 je uvrščenih 12 narodno-zabavnih ansamblom. Izbor bo izpeljan v okviru oddaje V dobri družbi, kjer se bodo ansambli pomerili med seboj, glasovi poslušalcev in sledilcev na spletu pa bodo odločili o tedenskih zmagovalcih. Končni zmagovalec bo nastopil v javni radijski oddaji in posnel skladbe v Studiu 22 Regionalnega RTV-centra Maribor.

Izbrani ansambli za izbor Naj viža Štajerske 2019:

RUDI ŠANTL – Tote Štajerske ne dam (Rudi Šantl – Rudi Šantl)

EKART – Naš stari Ptuj (Jože Ekart/Damjan Kolarič – Jože Ekart)

RAZPLET – Res čutim te še (Matjaž Vrh – Denis Godec)

ZAKA PA NE – Mlejko (Pristov – Pristov)

TRIO POLET – Klopotci pojejo (Vlado Korotaj – Franc Stuhec)

MLADI PRIJATELJI – Zelena Štajerska (Rudi Kraner – mag. Ivan Sivec)

PETKA – Brez muzike ni podoknice (M. Vodišek – Vera Šolinc)

PAJDAŠI – Štajerski fant (tradicionalna – D. Pasarič)

ME TRI DO POLNOČI – Teta pohorska (Vera Šolinc)

ZADETEK – Domačija (Matic Lorber)

UPANJE – Ptujske ulice (Primož Kirič – Primož Kirič)

POGUM – Ujela me je Štajerka (Fanika Požek – Tine Lesjak)

S prvim krogom tekmovalnega izbora začnejo v nedeljo, 15. septembra, ob 9.30 v oddaji V dobri družbi na Radiu Maribor. Vse podrobnosti bodo predstavljene na radiomaribor.si.

Radio Maribor z oddajo V dobri družbi že vrsto let skrbi, da domača narodno-zabavna glasba najde mesto tudi na javnem regionalnem radijskem programu. Zadnje leto se pod oddajo podpisuje voditelj Kristijan Šmid, glasbenik, ki del prostega časa preživi na odrih, sicer pa ga lahko slišite tudi v jutranjem programu Radia Maribor.