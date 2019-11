Poslušalci so v mesecu dni za živali v zavetišču prinesli skoraj 600 kilogramov hrane, nekaj manj kot 200 kilogramov peska za mačke in nič manj odej ter na desetine pasjih in mačjih igrač, povodcev, ovratnic, oprsnic in posodic za hrano.

Voditeljico akcije, moderatorko Radia Maribor Jasmino Bauman, je odziv ljudi prijetno presenetil: »Nekako sem v sebi upala, da bo odziv velik. Da bo tako velik, da bomo napolnili kar dva velika službena kombija, pa nisem pričakovala. Odziv je presegel vsa moja pričakovanja. Lahko smo ponosni.«

Akcijo Vesela tačka je Radio Maribor začel 4. oktobra, na svetovni dan živali, potem pa so poslušalci v mesecu dni za živali v zavetišču prinesli skoraj 600 kilogramov hrane, nekaj manj kot 200 kilogramov peska za mačke in nič manj odej ter na desetine pasjih in mačjih igrač, povodcev, ovratnic, oprsnic in posodic za hrano.

Ob številnih posameznikih so potrebščine za živali v akciji Vesela tačka zbirali tudi na mariborski Osnovni šoli Bojana Ilicha. Pobudi sta se pridružila še Osnovna šola Ruše in podjetje Pro Hit, podprl pa jo je tudi častni občan Maribora in častni član Društva za zaščito živali Maribor zdravnik dr. Erih Tetičkovič. »Predvsem zaradi tega, ker je življenje s tačkami tudi smisel mojega življenja. Razdajam se za ljudi in za živali. Ne znam si predstavljati življenja samo z ljudmi. Že babice so nas učile, da tisti, ki ima rad živali, ima rad tudi ljudi,« je povedal dr. Tetičkovič.

Radijci smo zbrane potrebščine predali Zavetišču za živali Maribor in tam zaposlenim s tem naredili veliko veselje. Vodja zavetišča Tomaž Kristanič je prepričan, da jim bo donirana hrana zalegla za dalj časa: »Dnevno porabimo približno 10 kilogramov pasje in 7 kilogramov mačje hrane, kar nanese precej. S pomočjo takšnih, kot ste vi, je delo zelo olajšano.«

Ob zbiranju pomoči za živali mariborskega zavetišča pa je bil namen akcije Vesela tačka tudi opozoriti, da ti njihovi štirinožci iščejo nov topel dom. »Takšne živali, ki gredo v posvojitev, so živali, ki iščejo tople domove, odgovorne lastnike in srečo pod soncem. Če iščemo novega najboljšega prijatelja, je zavetišče čisto pravi naslov. Tukaj je veliko mačjih in pasjih oči, ki čakajo na nove lastnike. Te si živali zmeraj izberejo same,« je dodala Baumanova.

Ekipa Radia Maribor se zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali v akciji Vesela tačka.