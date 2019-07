Znanost ima lahko tudi slastne teme: Renata Dacinger o vanilji. Foto: ekipa oddaje Ugriznimo znanost

Renata Dacinger je prepoznavni obraz izobraževalne oddaje Ugriznimo znanost, ki jo lahko spremljate ob četrtkih ob 17.30 na TV SLO 1. Mednarodna komisija je navdušena nad njeno prezenco pri vodenju oddaje, nad njeno kreativnostjo in občutkom za podrobnosti, ni pa jim ušlo, da poleg vodenja oddaje to tudi ureja, izbira goste in teme, pripravlja scenarije …

Zmagovalke in zmagovalci letošnje razglasitve za najboljše novinarke in novinarje, ki poročajo o znanosti. Renata Dacinger je tretja z desne, zmagovalka v kategoriji TV/video. Foto: ABSW

"Že od malega sem si želela biti znanstvenica. In še danes mi je glede tega včasih žal, ko gledam zanimivo in vznemirljivo delo znanstvenikov in ko poročam o njihovih dosežkih. Ampak ob tej nagradi pa sem neskončno vesela, da sem znanstvena novinarka. Se mi zdi, da sem vseeno nekako blizu temu, kar me je veselilo v mladosti."



"Vesela sem nagrade, ki pomeni potrditev mojega dela. Nikakor pa to ni nagrada le zame, ampak za vse moje sodelavke in sodelavce, za celotno oddajo, saj na televiziji posameznik ne more ničesar narediti sam," o svojem po-klicu in ekipi oddaje Ugriznimo znanost pravi Renata Dacinger.





















Ugriznimo znanost

Prva oddaja Ugriznimo znanost je bila na sporedu 6. aprila 2010, koncept in naslov zanjo sta si izmislila Renata Dacinger in režiser Aleš Žemlja.

Ekipa izobraževalnega programa je pripravila že 334 oddaj Ugriznimo znanost. Foto: ekipa oddaje Ugriznimo znanost

Od takrat pa vse do danes je bilo ob četrtkih na sporedu 334 oddaj. V oddajah so poročali o vseh najpomembnejših slovenskih in svetovnih znanstvenih odkritjih in dosežkih. Med drugim ste v oddaji lahko videli prvo pravo človeško srce, vzgojeno v laboratoriju, pogledali, kako lahko iz lasu s pomočjo znanosti odkrijejo, kje je človek živel v preteklosti, zakaj bi bilo dobro, da bi jedli žuželke in celo meduze, ter pokazali tiskanje 3D prve slovenske hiše.

Oddajo odlikuje zagrizena obravnava tudi zelo težkih znanstvenih tem, smisel za humor in dobra grafična predstavitev, včasih kar v obliki risank grafičnega oblikovalca oddaje Blaža Zajca. Zato je krog gledalcev oddaje Ugriznimo znanost širok in pred televizijske ekrane pritegne tudi koga, ki ga znanost do takrat ni zanimala.

Voditeljica Renata Dacinger z gostom dr. Žigom Kokaljem z ZRC SAZU v oddaji Ugriznimo znanost. Foto: ekipa oddaje Ugriznimo znanost

Oddajo od njenih začetkov soustvarjajo novinarke in scenaristke Anja Čuček, Nataša Ivanuš Čuček, Tatjana Markošek in Nataša Gaši. Pri njej pa so sodelovali še Nina Luin, Neža Rupnik, Matic Jerman in Andreja Kuštrin. »To so le vsebinski ustvarjalci oddaje, seveda jih je še veliko, brez katerih oddaje ne bi bilo,« pravi Renata Dacinger.

Oddaja Ugriznimo znanost, aprila je vstopila v svojo deveto sezono, nastaja v Izobraževalnem programu TV Slovenija. Ta že vrsto let vzpostavlja tesne stike z najpomembnejšimi slovenskimi institucijami in strokovnjaki različnih področij, njihovo delo pa redno vključuje v svoje oddaje. Izobraževalni program ob naravoslovnih vedah pokriva tudi družbene in humanistične: od naravne in kulturne dediščine, jezika, zgodovine, sociologije, psihologije do zgodb o ranljivih skupinah in podnebni krizi. Vizija programa je namreč strokovno pokrivanje široke palete vsebin, v katerih dobijo prostor znanstvena dognanja, znanstveni strokovnjaki in dobre zgodbe. Izobraževalni program je tako vpet ne le v akademsko sfero, kjer so njeni filmi in serije večkrat učni pripomoček na univerzah in šolah, temveč tudi v kulturno sfero, saj so predstavitve filmov del kulturnih prireditev in dogodkov doma in v tujini.

Vir fotografij: ekipa oddaje Ugriznimo znanost, ABSW