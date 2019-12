RTV Slovenija bo tudi tokrat v živo prenašala tekme evropskega prvenstva in jih pospremila s pestrim naborom dodatnih vsebin. Evropsko prvensko v rokometu in slovensko reprezentance spremljajte na TV SLO 2, Valu 202 in na spletnem portalu www.rtvslo.si.

Evropsko prvenstvo v rokometu bo tokrat potekalo v treh državah - na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Slovenska izbrana vrsta bo tekme igrala na Švedskem, kjer bo tudi zaključek tekmovanja. Prvič se bo pomerila s Poljaki, 10. januarja, ob 18.15 uri v Göteborgu. V skupini F sta polega Slovenije in Poljske še Švedska in Švica. Najboljši dve ekipi, ki se bosta prebili v drugi del tekmovanja, bosta odpotovali slabih 300 kilometrov južneje, v obmorsko mesto Malmö. Najboljša reprezentanca stare celine si bo zagotovila tudi mesto na olimpijskih igrah v Tokiu 2020.

Slovenska rokometna reprezentanca Foto: Rokometna zveza Slovenije/Slavko Kolar

Televizija Slovenija bo z evropskega prvenstva v rokometu 2020 prenašala dvajset tekem - vse tekme slovenske reprezentance, številne zanimive tekme drugih ekip, polfinala in finala. Dogajanje na igrišču in ob njem bo spremljal reporter Tomaž Kovšca, dodatne vsebine bosta pripravljali novinarki Bojana Knez in Meta Zoran, za strokovni uvid pa bo poskrbel nekdanji reprezentant Roman Pungartnik.

Meta Zoran, Tomaž Kovšca in Bojana Knez - Televizija Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj

Strokovni sodelavec Televizije Slovenija - Roman Pungartnik. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg

Tudi poslušalci Vala 202 bodo dobro obveščeni o dogajanju na evropskem prvenstvu. V živo bodo lahko spremljali vse tekme slovenske reprezentance in dogajanje, povezano z njo. S Švedske se bosta javljala reporterja Uroš Volk in Marko Pangerc. Rokomet bo v ospredju v oddaji Naval na šport, ki je na sporedu vsak dan ob 9.15 in 17.45 uri na Valu 202, manjkal ne bo niti v jutranjih športnih zgodbah in Športnih sobotah ter nedeljskih športnih popoldnevih. Strokovni sodelavec Vala 202 med evropskim prvenstvom v rokometu bo nekdanji reprezentant Jure Natek.

Marko Pangerc - Val 202. Foto: SOJ RTV SLO/Sandi Fišer

Uroš Volk - Val 202. Foto: SOJ RTV SLO/Sandi Fišer

Evropsko rokometno prvenstvo bomo podrobno spremljali tudi na spletni strani Multimedijskega centra RTV Slovenija, kjer bo v ta namen ustvarjen tudi poseben podportal www.rtvslo.si/ep2020. Na enem mestu bodo zbrane prav vse informacije o prvenstvu, spremljali jih bodo številni intervjuji, zgodbe in statistične zanimivosti. MMC bo tistim, ki ne bodo pred televizijskimi ekrani, omogočil, da si bodo lahko vse tekme, ki jih bo prenašala Televizija Slovenija, v živo ogledali tudi prek spleta.