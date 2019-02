Novosti komorne, zborovske, simfonične, otroške glasbe in jazza na nosilcih zvoka, ki so izšli v zadnjem letu pri Založbi RTV Slovenija. Foto: Adrijan Pregelj/RTV Slovenija

Čeprav bera morda na prvi pogled po naslovih ni prav obsežna – gre za 8 projektov — pa je vsebinsko izjemno bogata in dragocena. Na eni strani gre za antološke izdaje z restavriranimi posnetki iz radijskih arhivov, na drugi strani pa za povsem nove studijske in koncertne posnetke z glasbenimi novitetami slovenskih skladateljev in raritetami iz svetovnega repertoarja. Tako ZKP RTV Slovenija nadaljuje s kakovostno založniško dejavnostjo in z izdajami širi doseg in utrjuje poslanstvo javnega medijskega servisa.



Umetniške glasbene izdaje zadnjega leta vključujejo dve nadaljevanji pomembnih antologij simfonične in komorne glasbe. Drugi del Klasike: Skladbe za orkester slovenskih skladateljev Marija Kogoja, Demetrija Žebreta, Slavka Osterca, Lojzeta Lebiča, Primoža Ramovša, Jakoba Ježa, Uroša Rojka in Vinka Globokarja je nastala v sodelovanju s Slovenskim glasbenim informacijskim centrom. Drugi del Antologije Dejana Bravničarja VI.—XI. obsega 6 albumov komorne in orkestrske koncertantne glasbe ene najvidnejših slovenskih poustvarjalnih osebnosti druge polovice 20. stoletja, lani preminulega violinista Dejana Bravničarja.

Mojca Menart v pogovu z Diko Bravničar (vdovo po Dejanu Bravničarju) in mag. Matejem Venierjem (odgovorni urednik tretjega programa RA Slovenija - Programa ARS) Foto: Adrijan Pregelj/RTV Slovenija



Nadalje so dva povsem nova projekta pesmi za otroke, peti del zbirke Violinček, in album Vse tičice lepo pojo, predstavili urednik za otroško glasbo na Prvem programu Radia Slovenija, zborovodkinja Otroškega pevskega zbora RTV Slovenija Anka Jazbec in avtor ter instrumentalist Janez Dovč. Violinček 5 prinaša kar 18 novih pesmi za otroke mlajše generacije slovenskih skladateljev in tekstopiscev, dodano pesmarico in instrumentale. V albumu Vse tičice lepo pojo pa OPZ RTV Slovenija prepeva slovenske ljudske pesmi v aranžmajih Janeza Dovča.



Pomembna rariteta iz zaokroženega flavtističnega repertoarja je Opus Theobalda Böhma, »Paganina flavte« iz 19. stoletja v interpretaciji flavtista Martina Beliča in pianista Ivana Ferčiča. Sledi tematsko zasnovana izdaja zborovskih novosti Vojna in mir skladateljev Andreja Makorja, Tadeje Vulc, Nane Forte, Mateja Kastelica, Helene Vidic in Tineta Beca in pregled zborovskih festivalskih uspehov Zven našega odra z APZ Maribor. Nova zgoščenka z avtorskim programom Lucundus enega najbolj posebnih slovenskih multiinstrumentalistov, Boštjana Gombača z Big Bandom RTV Slovenija in Lojzetom Krajnčanom.



Pogovore z ustvarjalci je vodila vodja ZKP RTV Slovenija Mojca Menart.



Nastanek programov so omogočili zlasti Radio Slovenija, Radio Maribor in Glasbena produkcija RTV Slovenija, z donacijo Dejan in Dika Bravničar ter v partnerskih projektih tudi SIGIC, JSKD in DSS.