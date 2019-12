Tudi na domačem fotelju pred televizijskim zasloni letos vsekakor ne bo dolgčas. Najboljšo televizijsko zabavo najdete na TV SLO 1, TV SLO 2 pa v svojo družbo vabi vse željne dobrih filmskih zgodb.

Filmski maraton, 31. 12. 2019, na TV SLO 2:

18.25

Los bando, norveško-švedski film, 2018

premiera

Los bando

Najboljša prijatelja Grim in Aksel sta od nekdaj sanjala o tem, da bi se udeležila norveškega rokovskega tekmovanja. Grim igra bobne, Aksel poje in igra kitaro, skupaj pa imata glasbeno skupino Los Bando Immortale. Žal Akslov glas ni najboljši – pravzaprav je grozen. Grim mora hitro najti rešitev, saj je bil bend sprejet na državno glasbeno tekmovanje. Zasedbo bo treba okrepiti, zato pripravita avdicijo za basista. Nanjo se prijavi devetletna čelistka Thilda, in ker je edina prijavljena, je tudi sprejeta. Starejšega kolega Martina prepričajo, da jih odpelje na daljni sever, kjer poteka težko pričakovano rokovsko tekmovanje.

20.00

Ljubezen v Barceloni, ameriško-šp. film, 2008

premiera

Ljubezen v Barceloni

Prijateljici Vicky in Cristina preživljata poletje v Barceloni in si v življenju želita različne stvari. Vicky hoče varnost in zanesljivost; njen bogati zaročenec je utelešenje prav tega. Po drugi strani pa je Cristina romantična, svobodomiselna zanesenjakinja, ki rine v strastna razmerja, ki se sfižijo, še preden so se zares začela. Ko ju privlačni neznanec Juan povabi, naj preživita konec tedna z njim v Oviedu, njegova spontanost Vicky seveda odbija, Cristino pa mika, a nazadnje z njim odpotujeta obe. Resnično zapleteno postane šele, ko v zgodbo stopi še Juanova neuravnovešena, a strastna nekdanja žena Maria Elena.

21.30

Divja salsa, angleški film, 2014

premiera

Divja salsa

Leto 1987. Trinajstletnemu Bruceu Garrettu, izjemno nadarjenemu plesalcu, se obeta prepričljiva zmaga na britanskem mladinskem prvenstvu v salsi. Nihče ne dvomi o njegovi uspešni karieri, a neke usodne noči zaradi čudaškega dogodka v celoti izgubi samozavest in njegovo življenje ubere povsem drugačno pot.

Petindvajset let pozneje je Bruce, potem ko je potlačil svoje mladostniške sanje, brez kakršne koli kondicije, nepriljubljen in odrinjen. Šele Julie, njegova pametna, zabavna, predvsem pa čudovita nova šefinja iz ZDA, ga prisili, da se zamisli nad svojim dolgočasnim, hladnim življenjem. Vendar ji ne seže do kolen, poleg tega pa nima nikakršnih možnosti proti svojemu sodelavcu Drewu, spogledljivcu in alfa samcu, ki Julio divje osvaja. Vse to je več kot dovolj, da Bruce ponovno izgubi vsakršno upanje. Ali mu voljo lahko povrnejo njegova zvesta sestra, plesni učitelj iz otroštva in nori ljubiteljski plesalec salse? Ali lahko v njem prebudijo plesno strast, dolgo izgubljeno zagrizenost in mu pomagajo osvojiti ljubezen njegovega življenja?

23.00

Dotik vode, francosko-islandski film, 2016 NST

ponovitev

Dotik vode

Romantična komedija o stvareh, ki smo jih pripravljeni početi za ljubezen. Samir je visok, suhljat upravitelj žerjava, ki se pri štiridesetih letih do ušes zaljubi v Agathe. Ko odkrije, da njegova simpatija dela kot plavalna učiteljica v mestnem bazenu, se vpiše na tečaj plavanja, pa čeprav zna plavati. Njegova laž vzdrži le tri treninge. Resnica priplava na dan. Agathe sovraži lažnivce, zato je besna. Konec? Ne povsem! Da bi ušla, se odpravi na poslovno pot na Islandijo, med nesojenima ljubimcema pa zazeva ocean. Toda niti to ne ustavi Samirjeve trmaste ljubezni.

00.20

Saljut 7, ruski film, 2017 12+

premiera

Saljut 7

Ruska drama. Sovjetska vesoljska postaja Saljut 7 se je nekega dne v 80. letih 20. stoletja nehala odzivati na radijske signale z Zemlje. Znanstveniki so ugotovili, da se je pokvarila in da bo najverjetneje čez čas padla na Zemljo in povzročila razdejanje. Ni šlo samo za vprašanje ugleda Sovjetske zveze, temveč tudi za človeška življenja. Po krajšem diplomatskem sprenevedanju so se pristojni odločili, da bodo na postajo poslali kozmonavte, ki naj preverijo, kaj je narobe, in za vsako ceno preprečijo katastrofo. Vendar naloga nikakor ni bila preprosta: v vsej zgodovini vesoljskih poletov se še nihče ni priključil na objekt brez nadzora v vesolju. Kasneje so operacijo označili za najzahtevnejši podvig v zgodovini vesoljskih poletov.

Film je posnet po resničnih dogodkih leta 1985 in prikazuje smeli podvig astronavtov Sojuza T13 Vladimirja Džanibekova in Viktorja Savinjika, ki sta vesoljsko postajo Saljut 7 varno spravila na Zemljo.

02.15

Thelma in Louise, fr.-ameriški film, 1991 12+

ponovitev

Thelma in Louise

Legendarni film ceste hollywoodskega avtorja Ridleyja Scotta je nemudoma obveljal za feministično klasiko.

Prijateljici Thelma in Louise za konec tedna načrtujeta krajši izlet, ki je mišljen kot začasna odrešitev od razočaranj v njunem življenju. Louise dela kot natakarica in trpi v nestabilni zvezi z neodgovornim fantom. Thelmin križ je zakon z možem, ki ženo obravnava kot osebno služkinjo. Njuna pustolovščina se spremeni v beg pred oblastmi, potem ko Louise ubije moškega, ki poskuša posiliti Thelmo. Prijateljici stečeta v beg in spoznata mladega kriminalca J.D.-ja, ki plašno Thelmo navduši s svojimi kavbojskimi manirami. Zdaj ko ju je prehod na drugo stran zakona prebudil iz dolgega sna, se Thelma in Louise utrdita, postaneta žilavi in nepopustljivi. Skupno premagovanje hudih preizkušenj poglobi njuno tovarištvo; v sebi najdeta voljo za radikalne spremembe.

Gre za ultimativno zgodbo o ženskem maščevanju. Film je zaslovel tudi zaradi radikalnega konca, ki je šokiral občinstvo, vzbudil navdušenje, pa tudi dvome in ogorčenje. Po eni od razlag Thelma in Louise zastopata etično držo, saj žrtvujeta življenje za edino možno brezpogojno osvoboditev (ki si jo želita na začetku filma).

04.20

Osem dni na teden, britansko-ameriški doku. film, 2016

ponovitev

Osem dni na teden

Štirje mladeniči iz Liverpoola John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr, štirje člani skupine The Beatles, so v 60. letih prejšnjega stoletja korenito spremenili popularno glasbo in z njo neizbrisno preželi kulturo mladih. Beatli so postali ikona svetovne pop kulture. Režiser Ron Howard v dokumentarnem filmu z navdušujočimi arhivskimi posnetki in svežimi intervjuji s člani skupine in njihovimi sopotniki izpriča, kako so Beatli v zgodnjih koncertnih letih svoje ustvarjalne poti osvojili britanske, evropske, ameriške in naposled svetovne odre, preden so se leta 1966 posvetili inovativnemu studijskemu snemanju plošč.