Zgodba o solinarkah, ki jo je z arhivskim materialom upovedala Helena Pirc, je dobila nagrado COPEAM za najboljši kratki film iz arhivskega materiala. Foto: Pokrajinski arhiv Koper

Letošnje tekmovanje neprofitnega združenja COPEAM za najboljšo zgodbo iz arhivov je bilo posvečeno skupni dediščini mediteranskih žensk in deklet, kar naj bi pripomoglo k večjemu prepoznavanju in razumevanju raznolikosti, zgodovine in kulturnih spominov tega območja. Posebno, zmagovalno zgodbo nosi delo in življenje solinark na območju Piranskih solin, ki jo je v kratkem filmu Solinarke zaokrožila Helena Pirc in za svoje strokovno delo dobila mednarodno nagrado.

Neprofitno združenje COPEAM je za najboljšo kratko zgodbo nagradilo delo Helene Pirc, sodelavke Uredništva izobraževalnega programa TV Slovenija. Foto: Adrijan Pregelj, RTV Slovenija

Nagrada COPEAM za Solinarke Helene Pirc. Foto: Helena Pirc

Zgodba solinark

Pridobivanje soli ali belega zlata je bilo v preteklosti družinska dejavnost. Čeprav je bila vloga žensk pri tem pogosto prezrta, pa so morala tudi dekleta in žene vsakodnevno zavihati rokave in poprijeti za delo, za uspešno bero soli in preživetje družine. Spomine na delo v solinah so obujale tri nekdanje solinarke, o solinah danes pa je spregovorila tudi mlada naravovarstvenica. Njihova pričevanja so podkrepljena z videoposnetki, ki jih hrani arhiv TV Slovenija, in fotografijami, ki jih hranijo v Pokrajinskem arhivu Koper in Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran.

Za preživetje družin so sol žele tudi ženske. To je njihova zgodba. Foto: Pokrajinski arhiv Koper

Helena Pirc, ki jo je nagrada presenetila, predvsem pa razveselila, poudarja, da gre priznanje vsej ekipi, ki je sodelovala pri projektu. Še posebej hvaležna je sodelavki Petri Iskra, ki je pomagala pri iskanju arhivskih posnetkov, snemalcu Borisu Poropatu in montažerju Zvonku Judežu.

Uradna podelitev nagrad je bila sinoči, 3. oktobra, v Bukarešti v okviru konference Prehajanje mej v digitalnem svetu, ki jo je organiziral Radio Romunija v sodelovanju z Azijsko-pacifiško radiodifuzno zvezo (ABU).

Vira fotografij: Adrijan Pregelj, RTV Slovenija; Pokrajinski arhiv Koper; Helena Pirc

