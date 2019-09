Joker bo odslej na sporedu kar dvakrat na teden. Foto: Urh Pirc

Jan Rakuša (na fotografiji desno) je Ljubljančan od svojega 19. leta, sicer pa Prlek iz Sv. Tomaža pri Ptuju. Je diplomiran farmacevt, zaposlen v lekarni. Je tudi prostovoljni gasilec, rad igra nogomet in kuha. Kot sotekmovalec se mu bo pridružil bratranec Igor Rakuša (levo), ki že ima izkušnje v Jokerju. Prvič sta nastopila v obratnih vlogah in sta ostala praznih rok. Ali bosta tokrat uspešnejša, si lahko ogledate v Jokerju v petek, 20. septembra, ob 20. uri na TV SLO 1. Foto: Urh Pirc/RTVSLO

Premiera nove sezone kviza JOKER Petek, 20. septembra, in

sobota, 21. septembra,

ob 20. uri na TV SLO 1.

Joker je več kot kviz. Tu srečate veselje in žalost, srečo in obup, odločnost in negotovost in srečen konec ne glede na izid. V vsaki oddaji Joker se bo odslej v boj za 20 tisoč evrov podal en tekmovalec. Na poti do glavne nagrade bo moral odgovoriti na 12 vprašanj, a da pot ne bo prezahtevna, bo sotekmovalec odslej kar dvakrat tekmoval za bonus jokerje, kar pomeni, da lahko skupno tekmovalec pridobi kar štiri dodatne jokerje.

''Za nami so prva snemanja nove sezone, zdaj vemo, da je prenovljeni Joker korak naprej in v pravo smer. Struktura oddaje se nekoliko spremeni in dve nedolžni dodatni vprašanji pomenita večjo spremembo, kot se zdi na prvi pogled. Tudi sotekmovalec pride večkrat na vrsto in tempo oddaje je še bolj intenziven. Lahko izdam, da bodo tudi v novi sezoni tekmovalci segali po najvišjih nagradah in da ena ura v njihovi družbi mine kot blisk,'' napoveduje novo sezono voditelj kviza, Mario Galunič.

Mateja Podmenik Osole prihaja iz Ljubljane. Letos je dopolnila 50 let in za cilj si je zadala, da bo počela stvari, ki se jih boji ali so ji neprijetne, kar je bil tudi glavni razlog, da se je prijavila na kviz Joker. Po poklicu je grafična oblikovalka, ki se je po 17-ih letih službe odločila za samostojno pot. Je prostovoljka na UKC, Hospicu in Onkološkem inštitutu. Ali bo v Jokerju izpolnila svoj osebni cilj, lahko spremljate v drugi oddaji Joker, v soboto, 21. septembra, ob 20. uri na TV SLO 1. Foto: Urh Pirc/RTVSLO

Kaj prinaša spremenjeni Joker?

Joker je televizijski kviz znanja, v katerem mora tekmovalec odgovoriti na 12 vprašanj, pri vsakem ima na voljo štiri možne odgovore, a samo en odgovor je pravilen. Nujno je, da tekmovalec odgovori na vsa vprašanja in šele po zadnjem, dvanajstem vprašanju, dobi nagrado. Za pomoč ima tekmovalec na voljo sedem jokerjev. Vsak joker omogoča tekmovalcu, da odstrani enega od nepravilnih odgovorov. Pri vsakem pravilnem odgovoru se tekmovalec povzpne za eno stopnjo na denarni lestvici, ki je sestavljena takole: 0 €, 200 €, 500 €, 1.000 €, 3.000 €, 7.000 € in 20.000 €. Tekmovalec ima v občinstvu tudi sotekmovalca, z njegovo pomočjo lahko dobi v dveh bonus krogih do štiri dodatne / bonus jokerje, možnost dodatne pomoči pa je tudi super joker, ki omogoča, da na eno izmed vprašanj odgovori tekmovalec skupaj s sotekmovalcem.

Fotografije v višji resoluciji so na voljo tukaj. Avtor vseh je Urh Pirc/RTVSLO.