Zapustili so svoje prvotne domovine in na novo zaživeli v Sloveniji, kjer so si ustvarili družine in nov dom. Foto: Arhiv dokumentarnega filma

Dokumentarni film Slovenec po izbiri osvetljuje življenjske odločitve sedmih posameznikov in posameznice, ki so v okviru politike neuvrščenih zapustili svojo prvotno domovino in se preselili v takratno Jugoslavijo. V Sloveniji so si ustvarili družine in kariere ter zaživeli novo življenje. V osebnih izpovedih razkrivajo svoje izkušnje in spomine na čas od prihoda do danes. Razmišljajo o svojih srečevanjih z novim in drugačnim, poudarijo raznolika razumevanja sebe ter se sprašujejo o svoji pripadnosti prvotni in novi domovini. Njihova stališča so zaznamovana s pogledi iz različnih kultur, ki se prepletajo v bogatem doživljajskem svetu. Ob njihovi odločnosti, vztrajnosti in pogumu se nam zastavlja ključno vprašanje današnjega časa: ali lahko občutimo globino izkustva človeka, ki si zmore s svojimi prizadevanji v novem okolju ustvariti dom?

Zakulisje snemanja dokumentarca. Foto: Arhiv dokumentarnega filma

Dokumentarni film, ki je nastal v uredništvu dokumentarnega programa, je režiral Aleš Verbič, scenarij za film pa je napisala Tina Palaić.