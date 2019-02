Snemanje oddaje Zadnja beseda! Foto: Adrijan Pregelj/RTV SLO

V ponedeljek, 25. februarja, ob 17.25 bodo za komentatorsko mizo nove popoldanske oddaje na Televiziji Slovenija z naslovom Zadnja beseda! sedle publicistka in založnica Valentina Smej Novak, odvetnica in predsednica Evropskega centra za reševanje sporov Katarina Kresal, dramska igralka Polona Vetrih in avtorica slovenske knjižne uspešnice Milena Miklavčič.



Štiri dame, vsaka s svojim izrazitim karakterjem, se bodo za okroglo mizo zbrale vsak začetek in konec tedna ter na poljuden način komentirale aktualna dogajanja z najrazličnejših področij, od tistih nekoliko resnejših dogodkov do bolj zanimivih družbenih fenomenov, ki so prav tako del vsakdanjega življenja. Da bo vse skupaj še bolj zanimivo, bodo komentatorke v svojo družbo vsak teden povabile tudi posebnega gosta. Z njimi se boste lahko strinjali ali pa ne, vsaka ima pač svoje mnenje. Katera pa bo imela zadnjo besedo?

Voditeljice Valentina Smej Novak, Katarina Kresal, Polona Vetrih in gostja v oddaji. Foto: Adrijan Pregelj/RTV SLO



Komentatorke obljubljajo, da bodo aktualne teme komentirale na zanimiv in argumentiran način, lotevale se bodo družbeno odgovornih tem in tudi tematik, pomembnih za ženske. Z omizjem želijo krepiti zavedanje, da o različnih temah obstajajo različna mnenja in da s tem ni nič narobe. In da nam ni vedno za vsako ceno treba dokazovati, da imamo edino mi prav. Če se bomo ob mnenjih komentatork občasno še zabavali, bo njihov namen dosežen.



Komentatorska ekipa v oddaji bo bolj ali manj stalna, seveda pa gledalci lahko pričakujejo tudi občasne spremembe, ki bodo debate še dodatno popestrile.