Dokumentarni film Švicarija. avtorja Amirja Muratovića bomo na TV SLO 1 premierno predvajali v torek, 14. maja, ob 20.55. Foto: Amir Muratović

Kakšne zgodbe se tu skrivajo, pripovedujejo stavba in njeni umetniki nekoč in danes v dokumentarnem filmu Švicarija.

V Švicariji je nekaj mesecev bival tudi Ivan Cankar, v Kmečki sobi se je srečevala slovenska boema. Četrt stoletja pozneje hotelu ni več šlo dobro in mestna občina je vanj naselila ruske izseljence. Hotelske sobe so spremenili v socialna stanovanja in stavbi so rekli tudi ščurkov grad.

Muzejski prostor Švicarije pogosto uporabijo tudi za delavnice, predavanja ... Foto: Amir Muratović

Lujo Vodopivec je včasih svoj atelje v Švicariji spremenil v umetniško Galerijo Tivoli. Foto: Amir Muratović

Visoki prostori pritličja so bili zanimivi za kiparje in med prvimi si je tu našel prostore Ivan Zajec, za njim Zdenko Kalin in Karel Putrih. Ko so bili prostori še temačni in je bila stavba skrita nekje na koncu Tivolija, so tu ustvarjali Jakov Brdar, Dragica Čadež, Drago in Dušan Tršar, Lujo Vodopivec, Sergej Kapus … Zato Švicarijo upravičeno imenujemo zibelka slovenskega kiparstva.

Arhitektka Maruša Zorec se je obnove Švicarije lotila s prefinjenim občutkom. Foto: Amir Muratović





Dobro stoletje po nastanku je stavba po temeljiti in vzorni prenovi spremenjena v Ustvarjalni center Švicarija. Arhitektka Maruša Zorec je želela oživiti patino in dušo stavbe. Restavratorji so poskušali ohraniti in pokazati stropne poslikave, les v kavarniški dvorani je ostal skoraj nedotaknjen. V Švicariji je nekaj časa ustvarjal tudi Stojan Batič, zato so v enega izmed prostorov preselili njegov atelje – z vsemi slikami, knjigami, fotografijami v predalu … in starim radiem, ki še vedno igra.





Tu so umetniški ateljeji, vse leto se vrstijo kulturni dogodki, dvorana v pritličju pa je spet namenjena gostinstvu. Po prenovi so v Ustvarjalnem centru Švicarija ateljeje zasedli Silvester Plotajs Sicoe, Zora Stančič, Damijan Kracina, Miha Štrukelj, Silvan Omerzu, Tanja Pak in drugi sodobni umetniki. Tivoli in Švicarija sta navdih za njihova dela.

Tivolska drevesa so takoj postala navdih Silvestru Plotajsu Sicoeu. Foto: Amir Muratović

V filmu se dokumentarni posnetki iz minulih desetletij prepletajo s pričevanji nekdanjih stanovalcev, potomcev izseljencev, predvsem pa umetnikov. Vstopamo v ateljeje slikarjev in kiparjev, ki danes gostujejo v Švicariji. Stavba pripoveduje svojo zgodbo.

V Švicarijo so prenesli celoten atelje Stojana Batiča. Foto: Amir Muratović

Scenarist in režiser dokumentarnega filma Švicarija. je Amir Muratović, zmontiral ga je Zlatjan Čučkov, posnel Jure Nemec, ZFS. Premierno si ga lahko na TV SLO 1 ogledate v torek, 14. maja, ob 20.55.

Dragica Čadež pred svojo instalacijo v Švicariji. Foto: Amir Muratović

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj.

Vir fotografij: Amir Muratović