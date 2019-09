Foto: Grafika MMC RTV SLO

Potekal bo od septembra 2019 do marca 2020 in bo predstavil univerzo skozi pogovor pred kamero z vidika študentov - kako so jo doživeli in izkušnje, ki so jih pridobili nekdanji študentje 23 fakultet in treh akademij.

»Uredništvo MMC RTV Slovenija je ob 100 letnici delovanja pripravilo poseben projekt predstavitve pomena obstoja in delovanja univerze v slovenski družbi.« Kaja Jakopič

Obenem bodo prek intervjujev predstavili univerzo skozi perspektivo profesorjev in akademskih predmetov, ki jih predavajo. Prostor bodo namenili tudi kritičnim glasovom iz profesorskih in študentskih vrst o vlogi in položaju univerze kot ene izmed najpomembnejših nacionalnih institucij.

Kaja Jakopič, urednica uredništva za nove medije MMC RTV Slovenija, je ob tem povedala: »Študente in profesorje, ki smo jih v sodelovanju z univerzo povabili k sodelovanju smo izbirali na različnih osnovah. Študenti, s katerimi smo ali bomo posneli pogovore pred kamero so izstopali s svojimi dosežki že med samim dodiplomskim študijem na izbrani fakulteti. Največkrat so nadaljevali svoje šolanje v tujini oziroma so se kasneje uveljavili v tujini v gospodarstvu oziroma v okviru raziskovalnih in izobraževalnih ustanov. Univerzitetno izobraževanje je bilo za njih odskočna deska za nadaljnje izstopajoče poklicno življenje. Profesorje, ki smo jih ali jih še bomo intervjuvali pa izbiramo glede na aktualne dogodke, saj od njih želimo dobiti odziv ozirom komentar na sedanje dogajanje v družbi.«

Barbara Baraga, vodja službe za razvoj klubov alumnov Univerze v Ljubljani, pa je dodala: »Gradivo, refleksije in informacije, ki jih bomo pridobili v okviru projekta Univerza100, nam predstavljajo kritičen vpogled »od zunaj«, ki nam bo dobrodošel pri kakovostnem razvoju univerze v prihodnje. Predvsem pa projekt predstavlja priložnost, da se vsi tisti, ki smo študirali na Univerzi v Ljubljani, ter slovenska družba nasploh, spomnimo kaj nam je univerza s predavanji v slovenščini, raziskovanjem in inovacijami omogočila kot narodu. Obenem nam seveda nalaga dolžnost, da to priložnost izkoristimo za nadaljnji razvoj Slovenije in njeno konkurenčnost v svetu.«

Kratka predstavitev zgodovine Univerze v Ljubljani Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša slovenska univerza, kjer trenutno študira skoraj 40.000 študentov na 23 fakultetah in treh akademijah. Sedanji rektor Igor Papič je 44. rektor univerze. Na različnih mednarodnih lestvicah, ki rangirajo univerze po akademskih in znanstvenih dosežkih, se ljubljanska univerza običajno uvršča med 600 najboljših univerz na svetu, kot najvišje uvrščena univerza v Sloveniji. Je tudi največja in osrednja znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji. Uradni ustanovitveni dan Univerze v Ljubljani je 23. julij, ko je leta 1919 regent Aleksander podpisal »Zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani«. Prvo predavanje v okviru novoustanovljene univerze je bilo 3. decembra, ki se šteje kot rojstni dan univerze. V okviru univerze so takrat delovale popolna pravna, filozofska, tehnična in tehnološka ter nepopolna dvoletna medicinska fakulteta, vpisanih je bilo 942 študentov, od tega 28 žensk.

