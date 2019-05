Prijave sprejemamo do 27. maja, avdicija za izbrane kandidatke in kandidate pa bo 6. junija. Foto: Meta Ornik

Če ste stari med 18 in 30 let, če imate igralske in voditeljske sposobnosti, če vam je blizu živalski svet in če imate izkušnje pri delu z otroki, vas vabimo k prijavi.

Prijavnico z vsemi potrebnimi informacijami najdete na tej povezavi. Izpolnjeno in podpisano prijavnico s prilogami pošljite na elektronski naslov: zivalska@rtvslo.si ali prek običajne pošte na naslov: TV Slovenija (Za avdicijo OMP) Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Obvestilo posameznikom o varovanju osebnih podatkov najdete tukaj.

Na podlagi poslanih video predstavitev in ostale priložene dokumentacije bo narejen izbor udeležencev za avdicijo, ki bo potekala v četrtek, 6. junija 2019, od 10. ure naprej.

Prijave bomo zbirali do 27. maja.

Datoteke v polni resoluciji najdete tukaj.

Vir fotografij: Meta Ornik