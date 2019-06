Simfonični orkester RTV Slovenija bo v novo sezono Kromatike vstopil 12. septembra 2019. Foto: Adrian Pregelj

Glasbeni večeri s Simfoničnim orkestrom bodo v letošnji sezoni obogateni s številnimi spremljevalnimi dogodki, o katerih bomo naše zveste obiskovalce pravočasno in sproti obveščali, z njimi pa bomo obogatili glasbeno izkušnjo vseh poslušalcev.

Nova sezona prinaša za Simfonični orkester kar nekaj izjemno pozitivnih priložnosti in sprememb. Prva je seveda prevzem funkcije šefa dirigenta, ki jo s septembrom 2019 prevzema dolgoletni gostujoči dirigent Rossen Milanov, ki bo v prihodnjih letih zaznamoval in oblikoval umetniško pot orkestra.

Simfonični orkester RTV Slovenija v letošnjo sezono vstopa z novim šefom dirigentom Rossenom Milanovom. Foto: Adrian Pregelj

Poleg tega pa je orkester povabljen tudi na dve mednarodni gostovanji, in sicer na turnejo po Južni Ameriki v novembru in na turnejo po Italiji v decembru.

Orkester se bo v letošnji sezoni podal na dve turneji, in sicer po Južni Ameriki in Italiji. Foto: Adrian Pregelj

Glavni fokus letošnje sezone bo cikel treh koncertnih večerov, poimenovanih po Beethovnu. Z njimi želi orkester počastiti pomembnost tega velikega skladatelja in njegov idejni doprinos k našemu pojmovanju in komuniciranju skozi glasbo. Orkester bo predstavil nova dela ali improvizacije sodobnih skladateljev ali izvajalcev, ki bodo skozi 250 not podali svoj komentar na Beethovnovo glasbo.

Poslanstvo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je tudi predstavljanje glasbe mladih in uveljavljenih slovenskih skladateljev. Veselimo se, da bomo v novi sezoni izvedli glasbo Uroša Kreka, Larise Vrhunc in Urške Pompe.

Gostujoči dirigenti Mihail Agafita, Roberto Gonzales-Monjas, Johannes Kalitzke, Catherine Larsen-Maguire in Daniel Raiskin bodo prinesli vsak svoj unikaten pogled in predstavitev izjemne vsestranskosti našega orkestra skozi širok izbor glasbe od baroka do glasbe 21. stoletja.

Občinstvu bomo predstavili tudi svetovno znane soliste kot tudi naše izvsrtne člane v vlogi solistov. To so: pianisti Dejan Lazić, Yeol Eum Son in Per Rundberg, violinisti Stefan Milenković, Kana Matsui in Stefan Jackiw, violončelisti Maja Bogdanović, Igor Mitrović in Daniel Mueller-Schott ter virtuozni čembalist Jean Rondeau.

Pomladni vpis poteka do 7. junija 2019 v Informacijskem središču Cankarjevega doma v Ljubljani med 11. in 13. uro in med 15. in 18. uro, ali po telefonu 01 24 17 300. Več informacij na www.simfoniki.si.