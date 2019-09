Jonas Žnidaršič. Foto: Adrian Pregelj

»Po dolgem, dolgem, predolgem poletnem premoru začenjamo novo sezono oddaje Kaj dogaja. Naša ekipa si je nabrala novih moči in idej, da se z novim zagonom loti pregleda, obdelave, kritične presoje in boja proti slovenski medijski in družbenopolitični stupidnosti. Ker pa je ta s počitnicami prav tako imela enako priložnost za počitek in nov zagon svojih pritlehnih dejavnosti, smo v uredništvu oddaje pripravili nove metode in orožja za zatrtje tega slovenskega zla. Ker pa sovražnik ne počiva, vam podrobnosti ne želimo razkrivati pred začetkom nove sezone. Prvič udarimo v soboto, 21. septembra, zvečer! Pa ne naprej ˝govort˝,« novo sezono napoveduje voditelj oddaje Jonas Žnidaršič.

Tilen Artač in Igor Bračič. Foto: Žiga Culiberg

Ustvarjalci satirične oddaje Kaj dogaja? Z Jonasom bodo tudi to jesen tedensko pripravljali preglede aktualnih dogodkov, s področja politike, športa, kulture in zabave. Ekipi reporterjev s terena, Gašperju Bergantu, ki pokriva domače teme, in Admirju Baltiću, ki prinaša novosti iz tujine, se bo pridružil raziskovalni novinar Žan Papič, ki bo samo za vas predstavljal ugotovitve ekskluzivnih raziskav. Izjemni imitatorji bodo tedensko pripravljali tudi zabavne in vedno zanimive nadsinhronizacije. V prenovljeni rubriki Zvezdne steze, ki je posvečena slavnim, bo odslej z vami gospa Kljun (Eva Kljun) Tedensko bo za vas prečesala celotni rumeni tisk in vam postregla z najbolj sočnimi trači.

Tilen Artač in Igor Bračič, ki je tudi scenarist oddaje, vam bosta tudi jeseni z rubriko Mala terasa predstavila izvirne. zanimive in vedno zabavne priredbe slovenske skladbe, s katerimi upesnijo dogodek, ki je zaznamoval minuli teden.

Avtorja fotografij sta Žiga Culiberg in Adrian Pregelj, v polni resoluciji so na voljo tukaj.