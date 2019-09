V okoljevarstveni akciji so razdelili 40.000 biološko razgradljivih slamic ter javnost vse poletje osveščali o pomenu čistega in zdravega okolja.

Foto: Alan Radin, RTV SLO



»V uredništvu smo se pogovarjali o tem, kaj lahko kot posamezniki in kot javni medij naredimo za naše okolje. Prišli smo na idejo, da bi gostince povabili k umiku uporabe plastičnih slamic. Luka Koper je bila takoj za sodelovanje v akciji, ki sovpada z njihovimi aktivnostmi na področju okoljevarstva. Število gostincev, ki so pristopili k akciji je bilo več kot 40. Želimo si, da akcija ne bi bila le poletna avantura, ampak da bo večina od njih trajno umaknila plastične slamice in druge tovrstne izdelke,« je o akciji povedal odgovorni urednik Radia Koper Andrej Šavko.

Akustični koncert Lee Sirk v organizaciji Radia Koper, ki bo v soboto, 28. septembra 2019, ob 11. uri, bo še posebej zanimiv, saj se bo odvil z balkona Pretorske palače na Titovem trgu v Kopru, ki ima razgled na enega najlepših trgov pri nas.





»Letošnji Pristaniški dan oziroma dan odprtih vrat pristanišča Koper smo posvetili prav okoljevarstveni problematiki, plastiki v morju, zato je bilo partnerstvo z Radiem Koper logična izbira. Okoljevarstvo in trajnostni razvoj sta sestavni del strategije in poslovnih politik naše družbe. Zavedamo se vpliva, ki ga ima pristaniška dejavnost na okolje, zato izvajamo številne ukrepe in vlagamo v sodobne pristope, da bi ta vpliv v največji možni meri zmanjšali,« pa je razloge za sodelovanje pojasnil vodja področja za odnose z javnostmi v Luki Koper Sebastjan Šik.

Radio Koper, ki je poleg Televizije Koper/Capodistria medijski pokrovitelj dogodka, bo na Sladki Istri poleg zaključka akcije Plastika? Hvala, ne!, organizacije akustičnega koncerta Lee Sirk, ves dan oddajal svoj program s prizorišča Sladke Istre.

Mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra, na kateri Radio Koper sodeluje že vrsto let, je vsakič znova odlična priložnost za spoznavanje istrske kulinarike in priložnost za okušanje tradicionalnih slovenskih sladic in drugih novodobnih sladkih mojstrovin.

