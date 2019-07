Prva slovenska redna tedenska (radijska) oddaja o možganih Možgani na dlani bo svojo dvestotico praznovala 25. julija.

»100 milijard razlogov za radovednost!« je ob nastanku oddaje rekla avtorica Mojca Delač, saj vprašanj in snovi za poljudno raziskovanje možganov res ne manjka. Prva slovenska redna tedenska (radijska) oddaja o možganih Možgani na dlani je luč sveta ugledala 1. oktobra leta 2015 na Prvem programu Radia Slovenija. V njej na poljuden način brskajo po svetu nevroznanosti s pomočjo domačih in tujih strokovnjakov. Pojasnjujejo fenomene, s katerimi se srečujemo vsak dan, sledijo novostim pri raziskovanju možganov, odkrivajo delovanje in funkcije tega našega neverjetnega organa in poskrbijo tudi za možgansko jutranjo rekreacijo.

Do danes so tako nanizali že več kot 1600 minut znanja o možganih z najrazličnejših področij, od bazične nevroznanosti, kognitivne znanosti, razvojne nevroznanosti, psihiatrije, psihologije, medicine, biologije, filozofije in računalništva. V oddaji je sodelovalo že več 80 slovenskih strokovnjakov in več kot 50 (nevro)znanstvenikov z vsega sveta.

Avtorica oddaje Mojca Delač. Foto: RTV SLO

Ker so možgani aktivni tudi, ko smo mi na počitnicah, epizode Možganov na dlani brez prestanka tečejo naprej, zato bo oddaja 25. julija praznovala že svojo dvestotico. Med drugim bodo strokovnjake z različnih področij, ki se večkrat odpravijo na popotovanje med radijske minute za nevrone, vprašali, kaj jih pri naših možganih najbolj navdihuje in kaj bi možganom zaželeli, če bi jim lahko.

V poletnem času pa, tako kot že tri sezone doslej, lahko pričakujete teme, povezane s tem letnim časom. Ustvarjalci oddaje so doslej možgane že peljali na potovanje, se potapljali, jim ponagajali z »jet lagom« in preverili, če je okus paradižnikovega soka na letalu res drugačen kot takrat, ko smo na tleh. Kaj počitniškega jim bodo še privoščili, boste seveda prvi izvedeli vsak četrtek ob 7.35 na Prvem.