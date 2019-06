Zgodovinske prelomnice

S tujimi dokumentarnimi filmi in serijami, ki jih izbira Uredništvo tujih oddaj Televizije Slovenija, bomo med drugim opozorili na prelomne pretekle dogodke, ki so odločno in neizbrisno posegli v življenja ljudi.



Majhen korak za človeka ... Spopad za Luno. Foto: NASA

Julijski spored bodo prežemali posnetki Lune - Neil Armstrong je namreč 20. julija 1969 postal prvi človek, ki je hodil po njenem površju. Dosežek je z od začudenja odprtimi usti spremljal ves svet.

Gospod na fotografiji je eden prvih kupcev vozovnice za turistične obiske Lune; na odhod še čaka. Foto: ITV, Jan Vesely

Takratno zazrtost v vesolje bo predstavila očarljiva zgodba moža, enega izmed sto tisočih, ki so na vrhuncu hladne vojne kupili vozovnico in postali čakajoči člani Pan Amovega kluba prvih turističnih potnikov na Mesec. Vozovnica za Luno, češko-nemška dokumentarna oddaja, bo premierno na sporedu 2. julija ob 20. uri na TV SLO 1.

odtis stopinje na Luni Foto: NASA

Vesoljsko tekmo med Američani in Sovjeti so zanetili konec 50. let prejšnjega stoletja. Sovjetska zveza je opravila več uspešnih izstrelitev svojih kapsul v orbito in s tem ZDA spodbudila k ustanovitvi Nase. Američani so Ruse seveda hoteli dohiteti in tekma je pred natanko 50 leti privedla do zmagoslavja posadke Apolla 11. Napeto dogajanje prinaša francoska dokumentarna serija v dveh delih Spopad za Luno; premierno bo na sporedu 9. in 16. julija ob 20. uri na TV SLO 1.

Čas pred petimi desetletji je bil resnično prelomen – obsijan z znanstvenimi podvigi in omadeževan z vojno v Vietnamu je prinesel klic k spremembam v družbi. Na zgodovinskem koncertnem dogodku v Združenih državah Amerike so avgusta 1969 pričakovali 50 tisoč obiskovalcev, prišlo jih je neverjetnih 400 tisoč. Znamenitega dogajanja se bomo 17. avgusta ob 20. uri na TV SLO 2 spomnili s premiero ameriškega dokumentarnega filma Woodstock – trije dnevi, ki so zaznamovali generacijo.

Na koncertu v Woodstocku so pričakovali 50 tisoč ljudi ... prišlo jih je štirikrat toliko. Foto: Barry Z. Levine, www.WoodstockWitness.com

Usoden in skrajno tragičen pa je bil za vse človeštvo čas pred 80 leti, ko je nacizem pahnil svet v drugo svetovno vojno. Štiridelna dokumentarna serija podrobno oriše življenje Adolfa Hitlerja in vsakodnevno življenje v takratni Evropi.

Kdo je bil Hitler? Kako se rodi diktator? Foto: iz dokumentarne serije Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator

Skoraj polovica vseh posnetkov, precej jih je tudi barvnih, ni bila še nikoli objavljena. Serija sodi med do zdaj najpopolnejše slikovne dokumente Hitlerjevega življenja, od njegovega rojstva leta 1889 do smrti leta 1945.

Nemško dokumentarno serijo Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator bomo premierno predvajali 20. in 27. avgusta ter 3. in 10. septembra ob 20. uri na TV SLO 1.

Mejniki v '70 in '80

November in december na TV SLO 1 prinašata dokumentarna zapisa o še dveh mejnikih 20. stoletja – ob 30. obletnici padca berlinskega zidu nemško dokumentarno oddajo Odštevanje do leta 1989: padec berlinskega zidu;

Košček berlinskega zidu za spomin ... november 1989. Foto: US National Archives LOOKSfilm

ob 40. obletnici sovjetske invazije na Afganistan, ki je odločilno zarezala med zahodni in muslimanski svet, pa francosko dokumentarno oddajo Afganistan, 1979 - vojna, ki je spremenila svet.

Afganistan, 1979 - vojna, ki je spremenila svet Foto: iz serije Afganistan, 1979 - vojna, ki je spremenila svet

Veliki um, mogočna narava



Kako so med sabo povezani in prepleteni različni ekosistemi, nam v seriji Res čuden kamen razkrivajo astronavti in voditelj Will Smith. Foto: iz dokumentarne serije Res čuden kamen (One Strange Rock)

Narava in genialnost človeka bosta barvala jesen na TV SLO 2.

Kako je nastal ta veliki kamen, ki mu pravimo naš planet? V britansko–ameriški dokumentarni seriji Res čuden kamen nam voditelj, igralec Will Smith, in osem astronavtov, ki so Zemljo opazovali in preučevali iz vesolja, povedo neverjetno zgodbo o medsebojno povezanih in neločljivo prepletenih ekosistemih, ki omogočajo življenje več milijonom vrst rastlin in živali ter ne nazadnje nas samih, ljudi.

Res čuden kamen Foto: iz dokumentarne serije Res čuden kamen (One Strange Rock)

Od zore njegovega nastanka človeka žene k raziskovanju, h komuniciranju z drugimi in k potovanju. Ta vrojena sla je mobilizirala vrsto in skozi tisočletja nizanja izkušenj, spodletelih poskusov, tudi naključij in spoznanj, spremenila svet in botrovala rojstvu tehnoloških vrhuncev – nastanku avtomobila, letala, pametnega telefona, rakete, robota in teleskopa. Spoznajmo in spomnimo se jih v britanski dokumentarni seriji Izumi, ki so spremenili svet.

Rekonstrukcija prizora z Julesom Vernom na podmornici v seriji Izumi, ki so spremenili svet Foto: Bigger Bang Communications Ltd.

Konec poletja prinaša potop v neverjetno kraljestvo prosto živečih živali sredi pozidanih in gosto naseljenih velemest.

Aligator v Miamiju? Takšna je Urbana divjina, njihov habitat. Foto: BBC

Čudoviti posnetki britanske dokumentarne serije Urbana divjina bodo premierno na sporedu 22. in 29. avgusta ter 5. septembra ob 20. uri na TV SLO 2.

Azijski vodni kuščar rad brska po podzemlju Bangkoka. Sledimo mu v seriji Urbana divjina. Foto: Alex Lanchester, BBC

