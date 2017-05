Primer Radan: Avstrijski izvedenec Kröll raztrgal mnenje slovenske izvedenke Lopuhove

Dve nadaljevanji glavne obravnave

9. maj 2017 ob 18:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Avstrijski zdravnik Wolfgang Kröll se je v primeru Radan zelo ostro lotil mnenja slovenske zdravnice Mateje Lopuh glede okoliščin smrti bolnikov, za katere je Ivan Radan obtožen umora. Lopuhova pa je vztrajala pri svojem.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču sta v ponedeljek in torek imela glavno vlogo dva medicinska strokovnjaka; Avstrijec Wolfgang Kröll kot izvedenec sodišča ter slovenska strokovnjakinja za paliativo Mateja Lopuh, ki je bila strokovna priča tožilstva.

Kröll je v ponedeljek predlagal, da bi soočenje obeh mnenj izvedli za zaprtimi vrati, saj da ni hotel ogroziti nadaljnje profesionalne poti Lopuhove. Sodišče je predlog zavrnilo, Kröll pa je na obravnavi izrazil ogorčenje nad delom slovenske predstavnice, čemur je v torek sledilo še soočenje obeh. Do poenotenja mnenj ni prišlo, Lopuhova je vztrajala pri svoji strokovni oceni.

Kröll: Izdelek, ki mu je objektivnost tujka

Kröll je izrazil začudenje, da je tožilstvo za izvedensko pričo imenovala osebo iz Slovenije, saj da so tudi njega kot tujca angažirali, ker so menili, da bi bilo v Sloveniji glede na "zelo kočljiv postopek" težko pridobiti nepristranskega izvedenca. Mnenje, ki ga je pripravila Lopuhova o smrtih Radanovih bolnikov, je označil za "pisni izdelek, ki mu je objektivnost tujka". "In potem se še čudi, da so ji grozili," je dodal.

Začuden je, da se mora kot sodni izvedenec soočati "z zasebnim izvedenskem mnenjem", prav tako meni, da Lopuhova ni enako strokovno kompetentna, saj je sam opravil specializacijo na univerzitetni kliniki in ima 30-letne izkušnje kot zdravnik specialist v centralni bolnišnici, medtem ko da je Lopuhova delala na intenzivni terapiji le v času specializacije, pa še to v splošni bolnišnici.

"Nezaslišana" primerjava z rablji

Po njegovem mnenju je nezaslišano, da je Lopuhova primerjala Radanovo zdravljenje bolnikov z metodo rabljev v ameriških zaporih. Zelo pogumno pa se mu zdi, da si je kot anestezistka in specialistka paliativne medicine upala popravljati mnenje strokovne komisije pri zdravniški zbornici, ki je bila sestavljena iz treh univerzitetnih profesorjev in je opravila nadzor nad Radanovo obravnavo bolnikov.

"V Avstriji imamo pregovor: le čevlje sodi naj kopitar. Na mnogih mestih ste prekoračili svoje kompetence. Dober izvedenec svoje izjave omeji na svoje področje," je dejal Kröll.

Mnenju Lopuhove je očital tudi pomanjkanje virov, zaradi česar je sklepal o avtoričinem "pomanjkljivem poznavanju materije ali pomanjkanju dostopa do katere knjižnice".

Taktiziranje in tožilstvo

Obregnil pa se je tudi ob tožilko Katarino Bergant, ki je lani predlagala, naj sodišče angažira še enega izvedenca, saj je podvomila v objektivnost Kröllovega mnenja. Pri tem se je tožilka sklicevala na izjavo Krölla, ki je sam sebe označil za zdravniškega zagovornika, poleg tega pa da je bil v preteklosti že zasebni izvedenec.

"V osebnem razgovoru mi je tožilka zatrdila, da ve, da to ne drži, toda da je bilo to potrebno iz procesno-taktičnih razlogov," je v ponedeljek povedal Kröll, ki vztraja pri tem, da Radanu pri zdravljenju bolnikov ni mogoče očitati umora oz. grobo malomarnega zdravljenja.

Tožilka z nekoliko drugačno zgodbo

Bergantova je na to odgovorila, da je Kröll od prve obravnave naprej želel z njo vzpostaviti stik, a mu je pojasnila, da to ni dovoljeno do konca postopka. Nato je po zaslišanju pristopil do nje in jo povabil kot avtorico k pisanju knjige o procesu proti Radanu, ki jo namerava Kröll napisati. Zavrnila pa je Kröllovo navedbo o taktični potezi tožilstva. Pojasnila je, da mu je le dejala, naj predloga o dodatnem izvedencu ne jemlje osebno, potem ko ji je on dejal, naj njegovega pričanja ne jemlje osebno. Pri tem je Kröll po tožilkinih besedah dejal, da je prišla v zaslišanju "zelo blizu".

Po mnenju Bergantove je diskreditacija Lopuhove kot strokovne priče nepotrebna, saj sledi pravilom kazenskega postopka v Sloveniji. Sicer pa ga je opozorila, da je avtor reka o čevljih in kopitarju slovenski pesnik France Prešeren. Jo pa veseli, da ga je prevzela tudi Avstrija.

Lopuhova: Očitki izhajajo iz napačno prepisanih izjav

Lopuhova je glede očitkov o prekoračitvi pooblastil dejala, da se je pri pripravi mnenja omejila na izvajanje analgetičnega in paliativnega zdravljenja. Sicer se strinja, da nima 30-letne delovne dobe, a je ob tem opozorila, da se je izobraževala v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in ne v standardni bolnišnici.

Glede očitkov o pomanjkanju objektivnosti pa je dejala, da se s tem težko strinja, saj je tudi Kröll povzel ključna vprašanja, ki naj bi jih rešili v soočenju, ki jih je sama izpostavila. Je pa opozorila, da več očitkov o nedoslednosti izhaja iz napak v prepisu njenih izjav na obravnavah.

Na torkovem soočenju sta svoji mnenji predstavila vsebinsko in širše.

Krivulja ob visokem odmerku kalija

Sodni izvedenec Kröll trdi, da se ekg krivulja srca ob smrti zaradi visokega odmerka kalija izravna v zelo kratkem času, v eni do dveh minutah. Pri ekg posnetku zadnjega Radanovega bolnika pa je bilo videti še občasne krivulje, ki so posledica elektromagnetnih impulzov v srcu, čeprav je bil bolnik takrat že mrtev. Če bi ta bolnik dobil kalij v takšnem odmerku, kot je navedeno v obtožnici, na ekg ne bi bilo več takšnih občasnih majhnih krivulj.

A Lopuhova, ki je kot strokovnjakinja za paliativo priča tožilstva, meni, da so tudi po aplikaciji kalija še možni elektromagnetni impulzi v srcu in se krivulja na ekg ne izravna tako hitro.

Noben od njiju danes ni postregel z literaturo oz. z raziskavo, ki bi pokazala ekg krivuljo ob aplikaciji visokega odmerka kalija. Lopuhova je obljubila, da bo naknadno sodišču predočila takšen dokument, Kröll pa je dejal, da takšna raziskava ne obstaja. Je pa večkrat sodeloval v Gradcu pri odvzemu organov, kjer klinično mrtvemu darovalcu, ki mu ne vzamejo srca, pač pa nek drug organ, povzročijo ustavitev srca z visokim odmerkom kalija. Pri takšni aplikaciji je krivulja na ekg ravna v minuti ali dveh, je dejal. Ob tem je obljubil, da če bo še kdaj prisostvoval pri aplikaciji kalija darovalcu z možgansko smrtjo, bo opravil ekg posnetek in ga poslal sodišču.

Je bil res usoden propofol?

Sicer pa se Kröll in Lopuhova nista mogla strinjati niti glede drugih bolnikov. Že v ponedeljek sta se dotaknila umirajočega bolnika, za katerega naj bi bil usoden propofol. Iz dokumentacije ni popolnoma jasno, kakšen odmerek naj bi dobil. Radan je pojasnil, da je bolnik v dveh ločenih odmerkih prejel po 100 miligramov dvoodstotnega propofola.

Če bi takšno količino propofola vbrizgali bolniku počasi in bi bilo med odmerkoma več kot pet minut, potem zdravilo ne bi smelo vplivati na dihanje, bi pa vplivalo na krvni tlak, je ocenil Kröll. Po oceni Lopuhove pa bi takšen odmerek lahko vplival na dihanje, lahko pa tudi ne bi. Kröll je dodal, da bi pri kritično bolnemu zelo hitri vbrizg takšne količine propofola povzročil kvečjemu prehodno oviro dihanja, ne pa dihalnega zastoja.

Pri bolnici z določeno obliko krvnega raka, ki je umrla julija 2013, je Lopuhova opozorila, da so bolnico z umetne podpore prevedli na spontano dihanje, pri čemer pa je niso nazaj dali na umetno dihanje, kljub temu da več ni zmogla spontanega dihanja in se je potem zadušila. Kot je opozorila strokovna priča tožilstva, ji takšna odločitev ni jasna, saj bolnica v tistem trenutku ni umirala. Kot je dejala, v dokumentaciji niti ni našla jasne odločitve konzilija, da bi šlo v sklopu odvajanja od aparata za dihanje za dokončno oz. terminalno odvajanje.

Kröll je dejal, da je obstajala odločitev več zdravnikov, da se odpoveduje nadaljnjemu zdravljenju. Ni se pa želel izjasniti, kako dolgo bi lahko še takšna bolnica živela, če bi bila na umetni podpori dihanja, saj da ni hematolog. Je pa dejal, da je načeloma smrt pri bolniku z rakom dogodek, ki ga moramo pričakovati.

Radan: Ni šlo za terminalno odvajanje

Obtoženi zdravnik Ivan Radan pa je ob tem dejal, da pri tej bolnici ni šlo za terminalno odvajanje od aparata, a je bilo jasno zapisano, da se je več ne da na aparat. "Vprašanje je, kaj bi profitirali, če bi jo dali nazaj na mehansko ventilacijo. Le to, da bi podaljšali čas do smrti, agonijo, bolelo jo je, ni mogla dihati," je dejal.

Radan je med drugim obtožen umora svojih štirih bolnikov iz morilske sle. Na enoti intenzivne terapije nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana naj bi ji, v zadnjih urah življenja dajal večje odmerke večinoma morfija, propofola in kalijevega klorida. Kot pravi, je s svojimi dejanji želel opozoriti na slabe razmere na oddelku. Sprva je bil obtožen umora šestih bolnikov, a je za dva umora tožilstvo obtožbe nedavno umaknilo. Sojenje poteka od marca 2016.

Al. Ma.