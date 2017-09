Cerar: Merklova je dobro razumela moje sporočilo o izvajanju arbitraže

Kritika izjav zunanjega ministra Karla Erjavca v povezavi z arbitražo

Premier Miro Cerar je imel pred digitalnim vrhom EU-ja v Talinu dvostransko srečanje z nemško kanclerko Angelo Merkel in ji natančno pojasnil dogajanje v povezavi z arbitražo.

"Kanclerki Merklovi sem danes zelo natančno pojasnil vsa zadnja dogajanja glede izvajanja arbitražne odločbe, tudi odnos med Slovenijo in Hrvaško, in mislim, da je zelo dobro razumela moje sporočilo," je povedal Cerar pred začetkom vrha EU-ja.

Premier je kanclerki pojasnil slovenske priprave na uveljavitev odločbe in pričakovanja od sosede Hrvaške. "Zelo pomembno je, da je kanclerka Merklova dobila danes od mene neposredno informacijo o tem, kaj se v resnici dogaja," je poudaril Cerar.

Cerar je tudi prepričan, da Slovenija ima podporo Nemčije, ki je bila javno izražena neposredno po sprejetju arbitražne odločbe, saj je normalno, da Evropska komisija in članice Unije podpirajo spoštovanje vladavine prava in v tem okviru tudi izcvedbo arbitražne odločbe.

Zato pričakuje, da bo mednarodni pritisk ostal jasen, in ne dvomi o nadaljnji podpori. Obenem poudarja, da je ključno, da Slovenija ob vsej podpori mednarodne javnosti tudi sama stori, kar mora, zato vlada ne počiva.

Cerar ima predvidene tudi pogovore s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem. Od obeh pa pričakuje nadaljnjo podporo spoštovanju arbitražne odločbe.

Opozorila Erjavcu

Premier Cerar je bil v Talinu tudi kritičen do izjav zunanjega ministra Karla Erjavca v povezavi z arbitražo. "Včeraj sem ga žal moral opomniti, da njegove izjave, ki jih je te dni dajal v javnosti, bolj koristijo Hrvaški kot Sloveniji," je dejal. Ob tem je pojasnil, da je Erjavcu že pred časom naložil, v katero smer morajo iti zdaj dejavnosti ministrstva za zunanje zadeve, a da ga je moral žal opomniti zaradi izjav, ki jih daje v javnosti.

"Pričakujem, da se to ne bo več dogajalo in da bomo zadeve, ki morajo ostati med nami, ko gre za priprave na implementacijo, znali zadržati zase, ne pa sporočali javnosti, zaradi nekih drugih razlogov," je še povedal Cerar, ki pričakuje, da bo implementacijska skupina nadaljevala pripravo zakonodaje, da bodo imeli kmalu tudi ustrezno razpravo v državnozborskem odboru za zunanjo politiko in da bodo v skladu s skupnimi smernicami do izteka roka pripravili vse potrebno za izvedbo odločbe.

