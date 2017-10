Evropski parlament nezadovoljen z napredkom pogajanj o brexitu

Davis: Pripravljeni smo za odhod brez dogovora

3. oktober 2017 ob 16:22

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

V dozdajšnjih pogajanjih o brexitu ni bilo zadostnega napredka, da bi lahko začeli novo fazo pogajanj, so z veliko večino v resoluciji potrdili evropski poslanci v Strasbourgu.

Nezavezujoča resolucija poziva voditelje vseh članic Evropske unije, naj na vrhu 19. in 20. oktobra preložijo odločitev o začetku druge faze pogajanj, če ne bo prišlo do "pomembnega napredka". Resolucijo je Evropski parlament sprejel s 775 glasovi za, 92 proti in 92 vzdržanimi.

Gre za nov udarec Veliki Britaniji, ki sicer upa na čimprejšnji začetek pogajanj o prihodnjih trgovinskih odnosih z EU-jem. EU medtem vztraja, da je treba pred nadaljevanjem pogajanj doseči napredek glede ključnih ločitvenih vprašanj - zaščite pravic državljanov EU-ja in Združenega kraljestva, poravnavi finančnih obveznosti Velike Britanije in vprašanju irskega otoka.

Druga faza pogajanj bo namenjena odnosom med Veliko Britanijo in EU-jem po brexitu. London si sicer želi vzporedno pogajati tako o ločitvenih vprašanjih kot prihodnjih odnosih.

V pričakovanju konkretnih predlogov

Evropski poslanci v resoluciji pozdravljajo pojasnila, ki jih je britanska premierka Theresa May ponudila v svojem nedavnem govoru v Firencah. Obenem od britanske vlade pričakujejo še konkretne predloge glede zaščite pravic državljanov, spoštovanja finančnih obveznosti Združenega kraljestva ter rešitve irskega vprašanja ob spoštovanju velikonočnega sporazuma.

Kot dodaten pogoj za končanje prve faze pogajanj Evropski parlament omenja zagotovilo, da bo Velika Britanija do uradnega izstopa iz Unije spoštovala pravo EU-ja, piše na spletni strani Evropskega parlamenta.

Potrditev resolucije je bila pričakovana, saj so jo podprle vse večje politične skupine v parlamentu. Evropski parlament ima v postopku brexita pomembno vlogo, saj bo moral po končanih pogajanjih potrditi sporazum o izstopu Velike Britanije iz povezave.

Juncker in Barnier izpostavljata manko napredka

O napredku v dosedanjih štirih krogih pogajanj o brexitu so evroposlanci razpravljali s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in glavnim pogajalcem EU-ja za brexit Michelom Barnierjem. Tako Juncker kot Barnier sta v Evropskem parlamentu ponovila, da v pogajanjih doslej ni bilo zadostnega napredka, da bi lahko začeli drugo fazo pogovorov.

"Najprej se moramo dogovoriti o pogojih ločitve, nato pa bomo videli, če se lahko z malo nežnosti pobotamo," je izpostavil Juncker.

Barnier je poudaril, da se pogajalski strani še vedno razhajata glede nekaterih vprašanj, še posebej glede finančne poravnave. "Ne bomo privolili, da sedemindvajseterica plačuje dogovore osemindvajseterice," je dejal.

Johnson trn v peti nekaterim evroposlancem

Nekateri evroposlanci so v razpravi kot oviro v pogajanjih izpostavili neenotnost britanske vlade glede brexita, predvsem premierke Therese May in zunanjega ministra Borisa Johnsona. "Prosim odpustite Borisa Johnsona," je Mayevo pozval vodja skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber.

Davis: Britanija je pripravljena na odhod brez dogovora

Britanski minister za brexit David Davis je medtem dejal, da bi kakršnekoli napake v izstopnih pogajanjih z EU-jem britanske davkoplačevalce stale milijarde funtov. Vlada sicer ne želi spodleteti v pogajanjih, saj bi to uničilo 40 let odnosov v Uniji, vendar so kljub temu pripravljeni na morebiten izhod brez doseženega dogovora, je Davis povedal poslancev konservativne stranke Therese May na letnem zasedanju v Manchestru.

