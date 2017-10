Več deset tisoč protestnikov v Manchestru proti brexitu in Mayevi

Mayeva s spremembami pri šolninah

1. oktober 2017 ob 22:04

Manchester - MMC RTV SLO, Reuters

Med vsakoletno konferenco konservativcev britanske premierke Therese May se je na ulicah Manchestra zbralo 30.000 protestnikov proti njej in proti brexitu.

Na strogo varovanih ulicah je del protestnikov zahteval, da Velika Britanija ostane v Evropski uniji ali da Mayeva vsaj ohrani tesnejše vezi z EU-jem, drugi del pa je zahteval takojšen premierkin odstop.

Na čelu sprevoda je bila štiriglava pošast z obrazi štirih največjih zagovornikov brexita: Mayeve, zunanjega ministra Borisa Johnsona, okoljskega ministra Michaela Gova in ministra za brexit Davida Davisa.

Proti Mayevi

Policija je aretirala tri protestnike, ki so na invalidskih vozičkih zablokirali linijo tramvaja, poroča BBC. Protestniki so se ob policijskem spremstvu blizu trga St. Peter's, kjer poteka štiridnevna konferenca konservativcev, zadržali skoraj dve uri.

Vodja sindikata PCS Mark Serwotka je delavce pozval k splošni stavki, ki bi "uničila torijce". Vodja sindikata železniških, pomorskih in transportnih delavcev Mick Cash je pozval k novim splošnim volitvam, na katerih bi zamenjali zdajšnjo premierko. Udeleženci protesta so z vzkliki izražali podporo vodji laburistov Jeremyju Corbynu.

Proti brexitu

Protestnike za konec brexita, ki so nosili zastave EU-ja, sta nagovorila nekdanji zdravstveni minister iz vrst konservativcev Stephen Dorrell in vodja liberalnih demokratov Sir Vince Cable. Dorrell je poudaril, da bi ljudje morali dobiti priložnost, da si premislijo in poudaril, da bi bil brexit zgodovinska napaka.

Cable je dejal, da med premierko in zunanjim ministrom poteka "civilna vojna", čeprav je Johnson za Reuters medtem poudaril, da je popolnoma zvest premierki.

Tesna tako glasovanje za brexit kot podpora Mayevi

Na lanskoletnem referendumu so volivci Velike Britanije z 52 proti 48 odstotki podprli izhod države iz EU-ja. Premierka Mayeva je nato junija letos razpisala predčasne splošne volitve, na katerih pa je kljub zmagi izgubila večino v parlamentu.

Po zadnjih javnomnenjskih anketah, predvsem po zaslugi mladih volivcev, stranka laburistov Jeremyja Corbyna zmanjšuje zaostanek v priljubljenosti za konservativci.

Spremembe pri šolninah

Theresa May je na prvem dnevu konference sicer napovedala spremembe v stališčih svoje stranke glede šolnin. Te naj bi se tako zamrznile pri 9.250 britanskih funtih (okrog 10.475 evrov), medtem ko bodo študenti morali začeti vračati posojila, ko zaslužijo 25.000 (28.300) namesto 21.000 funtov (23.800 evrov). Laburisti, ki obljubljajo popolno ukinitev šolnin, premierkine načrte označujejo za obupane.

J. R.