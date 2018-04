Evropski poslanci in poslanke pozivajo k zaščiti novinarjev in žvižgačev

Dva smrtonosna napada na novinarje v EU-ju v šestih mesecih

19. april 2018 ob 19:53

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Evropski parlament je sprejel nezavezujočo resolucijo, ki poziva EU in njegove članice k boljši zaščiti novinarjev in žvižgačev. Slovaško pa parlament poziva k temeljiti preiskavi umora novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke.

Evropska unija in njene članice morajo bolje zaščititi novinarje in žvižgače, Slovaška pa zagotoviti temeljito, neodvisno in mednarodno preiskavo umora Kuciaka in njegove zaročenke, piše v resoluciji. Poslanci in poslanke so njun umor obsodili.

Resolucijo je parlament na zasedanju v Strasbourgu sprejel s 573 glasovi za, 27 proti ter 47 vzdržanimi. Govorili so tudi o možnosti preimenovanja pripravništva novinarjev v parlamentu po Kuciaku.

Resolucija slovaške oblasti poziva k zagotovitvi vseh potrebnih sredstev za izvedbo celovite, temeljite in neodvisne preiskave, po možnosti pod vodstvom Europola. Pozvali so jih tudi k zaščiti preiskovalnih novinarjev pred nasiljem in grožnjami ter obtožbami zaradi klevetanja.

Iz Bratislave so medtem sporočili, da je slovaški generalni tožilec Jaromir Čižnar v sredo v Haagu podpisal dogovor o sodelovanju italijanskih pravosodnih organov, Europola in Eurojusta v preiskavi omenjenih umorov. Mednarodno preiskavo je po njunem umoru 21. februarja napovedal že marca, a je bilo za sklenitev dogovora potrebnega kar nekaj časa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Opozorila o vplivu organiziranega kriminala

Evropski parlament je v resoluciji tudi opozoril na možnost infiltracije organiziranega kriminala v slovaško gospodarstvo in politiko na vseh ravneh, na vmešavanje politike pri izbiri glavnih tožilcev, kot tudi na številne obtožbe o korupciji visokih slovaških predstavnikov, ki niso vodile do ustreznih preiskav. Pozvali so tudi k večji nepristranskosti policije.

Evropsko unijo in njene članice so poslanci in poslanke pozvali k boljši zaščiti novinarjev, ki so redno tarča tožb s ciljem cenzure njihovega dela, oblikovanje trajne sheme EU-ja za podporo neodvisnega preiskovalnega novinarstva ter pripravo osnutka direktive za zaščito žvižgačev.

Od Evropske komisije parlament pričakuje, da si bo prizadevala za svobodo medijev in pluralizem v Uniji, pa tudi za boljši nadzor nad koncentracijo lastništva medijev.

"Novinarji na prvih bojnih črtah"

Predsednik parlamenta Antonio Tajani je poudaril, da pomenita umor Kuciaka in malteške novinarke Daphne Caruana Galizia poskus spodkopavanja temeljnih vrednot Unije in udarec za vladavino prava v povezavi. "Ta parlament želi okrepiti pravice in dolžnosti novinarjev s podporo svobodnih in neodvisnih informacij. To smo dolžni Daphne in Janu ter vsem evropskim novinarjem, ki se vsak dan na prvih bojnih črtah bojujejo za obrambo naše demokracije," je dejal.

Umor Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove je privedel do največjih protestov na Slovaškem od žametne revolucije leta 1989, na katerih so zahtevali pravico za umorjena, vladavino prava, medijsko svobodo ter boj proti korupciji. Posledično je odstopilo več ministrov, tudi notranji, odstop je napovedal tudi direktor policije.

To je bil drugi smrtonosni napad na novinarje v EU-ju v zadnjih šestih mesecih in peti v zadnjih desetih letih. Od leta 2007 so na Slovaškem poročali o več napadih na novinarje, dva pa še vedno pogrešajo.

B. V.