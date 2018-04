Zelena luč Bruslja za Makedonijo in Albanijo - pri slednji pomisleki

Bruselj za začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo

17. april 2018 ob 16:36,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 20:21

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je priporočila začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo. Odločitev morajo sicer sprejeti članice EU-ja s soglasjem - predvidoma bodo o tem odločale junija.

To je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini ob predstavitvi širitvenega svežnja in s tem naredila konec ugibanj o tem, kakšen bo razplet napetih pogajanj preteklih dni.

Glavna težava naj bi bila Francija, ki naj bi izražala pomisleke zaradi korupcije in organiziranega kriminala v Albaniji.

Še nekaj ur pred začetkom novinarske konference v Strasbourgu so bili po neuradnih informacijah na mizi vsi mogoči scenariji: da priporočilo dobi le Makedonija, da ga dobita obe, da ga ne dobi nobena ali da komisija poda pogojno priporočilo.

Pri širitveni politiki gre za prvotni in temeljni namen evropskega projekta - mir in spravo, je opozorila Mogherinijeva ter ponovila, da Zahodni Balkan je Evropa in da je njegova prihodnost v EU-ju.

"Dober dan za Zahodni Balkan"

"To je dober dan za Zahodni Balkan. Današnji sveženj kaže, da širitvena politika deluje," pa je ob predstavitvi širitvenih poročil poudaril komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn.

Obenem je komisar opozoril, da dela za Makedonijo in Albanijo s tem nikakor ni konec ter da morata to priporočilo razumeti predvsem kot spodbudo k nadaljnjim reformam. V širitvenem procesu ni bližnjic, je spomnil Hahn.

Makedonija je kandidatka za članstvo v Uniji že od leta 2005, a pogajanj kljub številnim priporočilom komisije v preteklih letih še ni začela, zlasti zaradi spora z Grčijo glede imena. Za Albanijo, ki je kandidatka od leta 2014, pa je to prvo priporočilo.

Zadnjo besedo bodo kot vselej imele članice, ki širitvene odločitve sprejemajo s soglasjem. Naslednje odločitve so predvidene junija.

Slovenija priporočilo Bruslja pozdravlja

Slovensko zunanje ministrstvo je priporočilo Evropske komisije pozdravilo. Pozitivnim priporočilom za Makedonijo in Albanijo morajo po mnenju MZZ-ja slediti tudi ustrezni sklepi junijskega Sveta EU-ja. Z odločitvijo o začetku procesa pogajanj za obe državi še letos bi to priporočilo tudi konkretizirali, so zapisali. S tem bodo članice EU-ja kandidatkam in potencialnim kandidatkam poslale jasno sporočilo kredibilnosti Unije, so navedli.

Slovenija bo še naprej podpirala vse države regije na poti približevanja EU-ju. Na MZZ-ju trdno verjamejo, da mora biti perspektiva članstva dosegljiva za vsako posamezno državo. Izpostavili so tudi pomen zvišane dinamike odpiranja in zapiranja pogajalskih poglavij s Črno goro in Srbijo. Napredek Črne gore in Srbije ter začetek pogajanj Makedonije in Albanije ocenjujejo tudi kot pomembno sporočilo BiH-u in Kosovu, da je s predanostjo reformnim procesom napredek na poti v EU dosegljiv.

K. S.