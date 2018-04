Ali je varno vlagati v slovenska kriptopodjetja?

Izdaja kriptožetonov (še) ni regulirana tako kot vrednostni papirji

19. april 2018 ob 09:13,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vladni predstavniki na eni strani poudarjajo, da je Slovenija že postala ene vodilnih držav na področju t.i. blockchain tehnologije. Vendar se na drugi strani pojavljajo opozorila, da investitorji v blockchain podjetja (še) niso ustrezno zaščiteni.

Vlada Mira Cerarja, ki zdaj opravlja le še tekoče posle, je med svojimi vizijami v zadnjem času omenjala, da želi Slovenijo pozicionirati kot najbolj prepoznavno blockchain (tehnologija veriženja podatkovnih blokov) destinacijo v EU-ju. Slovenija to vsekakor še ni postala, vseeno pa sodi med najbolj aktivne države na svetu, glede na številne blockchain projekte, ki jih razvijajo slovenska zagonska podjetja.

"Dejstvo je, da je 13 slovenskih podjetij v svetovnem vrhu, blockchain projektov. Ta podjetja so ustvarila 5 odstotkov vseh tovrstnih projektov na svetu in 200 delovnih mest. V letu 2017 je bilo v ta podjetja vloženih 140 milijonov sredstev," je v svojem nagovoru pred okroglo mizo Ali je prihodnost investiranja v kriptovalutah?, pojasnil gospodarski minister, ki opravlja tekoče posle Zdravko Počivavšek.

"Ponosen sem, da se je mandatu te vlade začelo o Sloveniji začelo govoriti kot o blockchain državi in kot takšna je prepoznavna v Evropi," je še dejal in poudaril, da si je njegovo ministrstvo zadalo, da bo čimprej sprejelo ukrepe za lažje ustanavljanje blockchain podjetij, saj si "želimo bolj aktvnega okolja za investicij blockchain podjetja in delovanje tujih podjetij pri nas." Še pred volitvami, konec maja, pa naj bi predstavljen akcijski načrt za razvoj blockchain tehnologij v Sloveniji.

Kako regulirati kriptosvet?

Medtem, ko minister Zdravko Počivavšek hvali razvoj blockchaina v Sloveniji, pa na tem področju zaostaja zakonodaja oz. je še vedno odprto vprašanje, kako regulirati delovanje podjetij, ki svoja zagonska sredstva skušajo pridobiti s pomočjo kriptovalut oz. z javnim zbiranjem sredstev za izdajo kriptožetonov (ICO).

Za to možnost se namreč odloča vse več zagonskih podjetij, tudi iz razloga, ker se lastnikom podjetij ni potrebno odreči lastniškega deleža na račun vložka, kot smo lahko slišali na omenjeni okrogli mizi, ki jo je organiziral Zavod 14, liberalno socialno možgansko središče (think thank), ki je tudi član evropskega liberalnega foruma, kot ga je predstavil njegov direktor Aleksander Aristovnik. Toda pri izdajah kriptožetonov obstajajo številne pasti, saj vlagatelji niso zaščiteni, tako kot pri vlaganjih v finančne inštrumente, nad čimer bedijo pristojni regulatorja, kot je v slovenskem primeru Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Toda pri regulaciji "trčita dva svetova". Na eni strani mora država ustrezno poskrbeti za varovanje investitorjev in potrošnikov, na drugi strani pa regulacija ne sme zavirati ali celo onemogočati tehnološkega razvoja.

Domen Božeglav z ministrstva za javno upravo je pojasnil, da države skušajo pri tem doseči t.i. pametno regulacijo, ki bi bila v prid tehnologiji in investitorjem. Vendar "nekih končnih odgovorov, kaj je ta pametna regulacija, še vedno nimamo." Ena od možnosti, ki se tu nakazuje je kombinacija ustrezne samoregulacije nosilcev projektov in ustreznega informiranja investitorjev, kar bi z regulacijo morale doseči pristojne državne institucije.

Razkorak med državo in kriptosvetom

Toda okrogla miza je razkrila, da je med predstavniki države in kriptosveta, še vedno velika vrzel. V Sloveniji že več kot 50 podjetij razvija blockchain tehnologijo in mnoga so, kot rečeno zagonska sredstva že zbirala in jih še, s prodajo kriptožetonov, tako za kriptovalute, kot za evre.

ATVP pa izdane žetone uvršča med t.i. storitvene žetone (utility token), ki so namenjeni storitvam oz. uporabi infrastrukture, ki temelji na blockchain tehnologiji. Aleš Butala iz ATVP-ja je pojasnil, da trenutno pač niso pristojni za nadzor nad storitvenimi žetoni. Toda nekatere države so že dovolile izdajo premoženjskih žetonov (security token oz. equity token), za katere pa veljajo ista pravila kot za vrednostne papirje.

V ATVP-ju se po njegovih besedah zavedajo, da se tako izdajatelji kot vlagatelji na področju izdaje t.i. kriptožetonov soočajo z mnogimi vprašanji in iz tega razloga izvedli javno posvetovanje ter zbirali odzive zainteresirane javnosti, da se presodi, kakšna bi lahko bila vloga regulatorja, kot je ATVP, tudi na tem področju. Izrazil pa je začudenje, da niso dobili nobenega odziva s strani potrošniških organizacij in tistih, ki se ukvarjajo z zaščito vlagateljev.

Država dobičke iz delnic in drugih vrednostnih papirjev obdavčuje kot kapitalske dobičke. Tovrstno obdavčitev naj bi pristojnim državnim organom predlagali tudi predstavniki kriptosveta. Vendar na ministrstvu za finance, kot je pojasnil Tilen Božič, to zavračajo, saj pri kritovalutah in kriptožetonih ni možno določiti kaj je realna osnova za kapitalski dobiček. V podatkovnih blokih namreč ni zapisano, koliko je denimo stalo potrjevanje transakcij. Sicer pa je po njegovem mnenju davčna zakonodaja, kar se tiče kriptosveta relativno dobro postavljena, saj znajo na davčnem prostoru postaviti odgovore na 99 odstotkov vprašanj, ki so se pojavila s pojavom kriptovalut.

Na ministrstvom za finance si sicer prizadevajo za mehko regulacijo, pri kateri je potrebno ugotoviti, kaj je sploh potrebno regulirati. Rešitve pa morajo biti premišljene in enostavne za vse deležnike, saj se bodo lahko sicer znašli v čudni situaciji, ko bi naleteli na kakšno past, ki se skriva v davčni zakonodaji. "Država ima namreč močna orodja, s katerimi lahko marsikomu škoduje, če na področju davkov ravna nepremišljeno in rokohitrsko. Sistem pobiranja davkov mora ostati robusten, pregleden in predvidljiv,« je dejal.

Jan Isakovič iz platforme Cofound.it, ki združuje lastnosti podjetniških inkubatorjev in platform za množično financiranje, je menil, da je bilo na tem področju v zadnjem letu malo narejenega, čeprav se država, tako vlada kot regulatorji, trudijo in komunicirajo z zasebnim sektorjem.

Jakob Gajšek iz ABC pospeševalnika pa je opozoril, da se je tehnologija spreminjala hitreje kot regulacija in zdaj imamo v Sloveniji številne storitvene kriptožetone, ki pa se obnašajo, kot premoženjski kriptožetoni.

Kako varno je vlaganje v kriptožetone?

Ali se vlagateljem splača vlagati v kriptožetone, pri katerih, zaradi pomanjkanja regulacije in ustreznega nadzora, imajo izdajatelji veliko manj obveznosti, kot če bi denimo izdali delnice? Tudi tu so mnenja deljena. Jan Isaković je povedal, da vsakomur, ki ga povpraša o varnosti v tovrstne naložbe odgovori, da je bilo varno vlagati v delnice NKBM-ja (lastnike delnic je ob dokapitalizaciji razlastila država o.p.).

Sicer pa se vlaganje v kripto žetone, ki jih izdajajo zagonska podjetja, po njegovih besedah precej spreminja. Sprva je bila situacija precej romantična in so žetone kupovali tisti, ki so verjeli v razvoj projekta. Ob lanskoletni strmi rasti kriptovalut so v kriptožetone začeli vlagati tisti, ki so želeli na hitro zaslužiti. Vendar je zdaj cena kriptožetonov podobna klasičnemu vlaganju v zagonska podjetja, kjer se njihova vrednost ocenjuje, glede na uspešnost njihovega poslovanja.

"Če delaš podjetje, ga naredi zato, da bi rešil nek problem. Od tega problema je odvisno, kakšno tehnologijo in mehanizme boš izbral. Zato se je treba presoditi, ali je ICO primeren mehanizem zato," ali ne, je povedal Darko Butina iz svetovalnega podjetja BUDS, sicer nekdanji direktor slovenskega spletnega trgovca Mimovrste.

Po njegovih besedah bo prodaja kriptožetonov šla v smer premoženjskih žetonov, v katerih bodo tudi deleži podjetij, kot se že dogaja v nekaterih državah. "Večina denarja v manjših podjetij bo v naslednjih letih zbrana na ta način in bistveno manj bo direktnih investicij," je dejal in opomnil, da bodo tudi direktne investicije pomembne, saj zagonska podjetja tako pridobivajo potrebno podjetniško znanje.

Poberi in zbeži zgodbe

"Statistika pri ICO podjetjih kaže, da jih že 46, 47 odstotkov iz leta 2017 danes ne obstaja več. Šlo je za t.i. "hit&run" zgodbe. Po nekaterih analizah je takšnih projektov celo 90 odstotkov. Veseli me, da je v Sloveniji to povprečje boljše in da imamo nekaj projektov, ki ustvarjajo prihodke in imajo dobiček," je poudaril, vendar dodal, da teh primerov ni zelo veliko, kar opaža celotna kriptoskupnost. Veliko novih projektov se po njegovih besedah, glede na načrte, zdi le "hit&run" zgodba tudi Sloveniji. Tudi nekateri projekti, ki so zelo promovirani v zadnjem času. "Ali delati ICO? Če ta tehnologija opravičuje namen, absolutno da. Blockchain tehnologija se da uporabljati v številne namene. V nekatere pa ne," je še poudaril Butina.

Gregor Cerar