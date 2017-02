Hrvaška pripravljena podpisati dogovor za Cimos. Poslanske skupine skrbi ogrožanje delovnih mest.

Slovenska stran zatrjuje, da umik Italijanov še ni uraden

21. februar 2017 ob 08:02,

zadnji poseg: 21. februar 2017 ob 16:44

Koper - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Mateja Vraničar Erman je o Cimosu na kratko govorila s hrvaškim kolegom Zdravkom Marićem, ki ji je zatrdil, da na hrvaški strani ni nobenih zadržkov več za dogovor o prodaji podjetja. Dogajanje okoli Cimosa pa odmeva tudi v politiki. SD zahteva vrh koalicije, v ZL-ju pa napovedujejo izredno sejo parlamentarnega odbora.

"Potrditev hrvaške vlade smo čakali že nekaj časa in upam, da bo to omogočilo, da bo dogovor glede prodaje Cimosa vendarle sklenjen kljub zapletom zadnjih dni," je dejala finančna ministrica in izrazila prepričanje, da se lahko zadeva še vedno ugodno reši.

Z italijanskega sklada Palladio Finanziaria oz. njegove družbe TCH Cogeme so namreč v ponedeljek prek družbe Alta sporočili, da odstopajo od nakupa Cimosa, kot razlog pa navedli, da kljub večkratnemu podaljšanju roka še vedno ni rešen spor med Cimosom in hrvaško slabo banko DAB glede poplačila terjatve, ki izvira iz 90. let prejšnjega stoletja.

Rešitev tega vprašanja je bil eden glavnih odložnih pogojev za sklenitev prodaje 92-odstotnega deleža, ki so ga skupaj prodajali Družba za upravljanje terjatev bank, Slovenski državni holding in nekatere banke. Hrvaški finančni minister Zdravko Marić je v Bruslju sicer dejal, da lahko potrdi isto, kar je že potrdila tudi hrvaška vlada.

Vsebine dogovora Marić ne pozna, saj se o njem pogajata slovenski minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić. Je pa hrvaški finančni minister dejal, da nobeni strani ni v interesu, da se zgodi nezaželena prekinitev proizvodnje in odpuščanja. Zdravko Marić je ob tem s prstom pokazal tudi na slovensko stran, ki več kot deset let ni uredila zadeve, temveč je v konstruktiven dialog privolila šele ob pojavu zasebnega vlagatelja.

Pričakujejo nove pogovore tako z Italijani kot s hrvaško stranjo

A na slovenski strani so zatrdili, da odstop še ni uraden. Lidia Glavina, ki začasno vodi SDH, pa je zatrdila, da intenzivno potekajo pogovori s hrvaško stranjo in da je optimistična, da bo sporazum danes usklajen, transakcija pa uspešno zaključena. Tudi gospodarski minister pričakuje nadaljevanje pogovorov z Italijani, pa tudi sodelovanje s hrvaško stranjo, od katere pričakujejo, da bo dopoldne pripravila zadnjih odgovor na ponudbo DUTB-ja.

Slovenska in hrvaška stran sta konec januarja že dosegli dogovor o reševanju, ko sta se Počivalšek in Goran Marić dogovorila, da bo Cimosov dolg odkupil DUTB, medtem ko bo DAB umaknil tožbo proti Cimosu. A nekaj dni pozneje je Hrvaška v predlogu sporazuma postavila za Italijane nesprejemljive dodatne pogoje glede ohranjanja delovnih mest na Hrvaškem.

Je bila napaka storjena v DUTB-ju ali SDH-ju?

Čeprav naj bi slovenski in hrvaški predstavniki zbližali stališča do tega, je nerešeno ostalo tudi vprašanje lastninske pravice nad Cimosovimi nepremičninami v Buzetu in Roču, ki jo je hrvaško državno pravobranilstvo poskušalo izpodbijati. S hrvaške strani odziva na dogajanje za zdaj še ni bilo.

Ministrica je povedala, da je pri reševanju tega vprašanja ključna vloga DUTB-ja - ta kot največji lastnik Cimosa vodi postopek - in SDH-ja, ki morata svojo vlogo odigrati. Najprej se je treba vprašati, ali je bila napaka storjena v DUTB-ju ali SDH-ju, je dejala Vraničar Ermanova in dodala, da položaj zelo podrobno spremljajo skupaj z ministrom za gospodarstvo. Ko bodo videli, kakšen je dejanski rezultat in ali je odločitev italijanskega kupca, da se izvzame iz postopka, dokončna, bodo ocenili posledice. V tem primeru bodo preučili tudi morebitno odgovornost, je še povedala Vraničar Ermanova.

O Cimosu tudi koalicija?

Na dogajanje so se odzvali tudi v koaliciji. Tako je vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han pozval prvake koalicijskih strank, naj se čim prej sestanejo in najdejo rešitev za Cimos. Han meni, da mora politika prevzeti odgovornost za obstoječa delovna mesta, ki so ravno toliko ali še pomembnejša kot ustvarjanje novih delovnih mest.

Han meni, da Počivalšek ni glavni krivec za nastali položaj, meni pa, da bi morala vlada prevzeti odgovornost za ogrožanje usode zaposlenih v skupini in – če je treba – napisati tudi poseben zakon.

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer poziva vse vpletene strani, da odgovorno nadaljujejo pogovore in dejavnosti v skladu z dozdajšnjimi dogovori ter s tem naredijo vse, da se ohranijo prepotrebna delovna mesta v Sloveniji in regiji. Dejavnosti glede prodaje Cimosa pa v poslanski skupini SMC-ja ne komentirajo, ker proces vodijo druge pristojne institucije.

ZL predlaga status pomembne naložbe

Poslanec DeSUS-a Uroš Prikl meni, da je politika sicer odgovorna, a ob tem izpostavlja neposredno povezane institucije, torej SDH in DUTB. Po njegovem mnenju je težko s prstom pokazati na enega odgovornega, treba pa je pogledati, kdo je v preteklosti vlekel usodne poteze glede Cimosa. DeSUS je bil v vseh vladah v času reševanja podjetja, a po Priklovih besedah ključnih položajev, ki bi bili s tem povezani, DeSUS ni imel.

V opozicijskem ZL-ju pa so že napovedali predlog za sklic nujne seje pristojnega parlamentarnega odbora. Vodja poslanske skupine ZL-ja Luka Mesec se ob tem sprašuje, zakaj je bil sploh ustanovljen DUTB, če ne rešuje podjetja, ki ima potencial, a obenem breme dolga. V ZL-ju sicer ne obžalujejo umika italijanskega kupca, saj gre za finančni sklad. Bodo pa v ZL-ju zahtevali, da DUTB svojo naložbo v Cimos prenese na SDH in mu nato podeli status pomembne naložbe.

V NSi-ju in Zavezništvu prst uperili v lastnike

Vodja poslanske skupine NSi-ja Matej Tonin je poudaril, da je za stanje, v katerem se je znašlo podjetje, odgovoren lastnik, pri katerem je treba iskati tudi politično odgovornost. Pri Cimosu se je po Toninovem mnenju že ves čas kazalo, da je lastnik ravnal neodgovorno oz. sprejemal neodgovorne poslovne odločitve, dolg pa se je kopičil. Z načinom poslovanja, kot ga ima to podjetje, nekaj ni v redu, zato bo treba nekatere zadeve spremeniti in postaviti na novo, meni Tonin.

Podobno na lastnike opozarja poslanka Zavezništva in nekdanja premierka Alenka Bratušek. Na vprašanje njene odgovornosti v zvezi s Cimosom odgovarja, da se je treba najprej vprašati, zakaj je Cimos končal v težavah in v času njenega vodenja vlade tudi v prisilni poravnavi, ter zakaj lastniki niso začeli reševati težav, ko bi jih bilo treba. Po njenih besedah se je prisilna poravnava spomladi 2014 očitno zdela edina mogoča rešitev pred stečajem.

Ogroženih 4.000 delovnih mest

Če bo posel padel v vodo, je ogroženih več kot 4.000 delovnih mest, v Sloveniji blizu 2.000. Počivalšek je zagotovil, da bodo naredili vse, da Cimos rešijo pred stečajem in ohranijo delovna mesta v Sloveniji.

