Hrvaški minister: V sklepu o Cimosu ni ničesar, o čemer se ne bi pogovarjali

Slabi banki se bosta srečali popoldne

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški minister Goran Marić je zavrnil navedbe, da naj bi Hrvaška izigrala dogovor za rešitev Cimosovega spora, in pojasnil, da se bosta hrvaška in slovenska slaba banka sestali popoldne ter skušali "urediti tudi te podrobnosti".

Goran Marić je potrdil, da je o Cimosu tudi danes po telefonu govoril s slovenskim ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom. Na vprašanje STA-ja, ali je hrvaška stran izigrala dogovor z Otočca, kot so to poročali slovenski mediji, je Marić odgovoril, da Počivalšek česa takega v njunem telefonskem pogovoru ni omenjal.

Kot je dodal, sklep o Cimosu, ki ga je hrvaška vlada sprejela prejšnji teden, temelji na dogovoru ministrov z Otočca. "Vse, kar je v besedilu vladne odločitve, je bilo predmet pogovorov in dogovorov", je zatrdil Marić.

Nekateri pogoji naj bi bili nesprejemljivi

V četrtek so namreč nekateri mediji poročali, da je hrvaška stran Sloveniji poslala predlog sporazuma za rešitev spora o Cimosu na Hrvaškem, v katerem finančni del ni sporen, so se pa pojavili dodatni pogoji glede ohranjanja delovnih mest na Hrvaškem, ki odstopajo od dogovora z Otočca. Ti pogoji naj bi bili za italijanske kupce nesprejemljivi.

Povedal je, da se je v vsakem trenutku pripravljen pogovarjati s Počivalškom o rešitvi problema, potem ko s Cimosom na Hrvaškem v zadnjih 20 letih dejansko nihče ni storil ničesar, saj so vsi mislili, da je primer zastaral. Rešitev usode Cimosa je Marić ob tem izpostavil kot enega izmed uspehov njegovega ministrstva, po katerem bo v hrvaško državno blagajno priteklo sedem milijonov evrov. Pričakuje, da bo do končnega dogovora prišlo v naslednjih nekaj dneh, ko naj bi DUTB in DAB podpisala pogodbo o poravnavi.

Poleg DUTB v pogovorih s hrvaško stranjo sodelujeta še Slovenski državni holding (SDH) in gospodarsko ministrstvo, koraki pa morajo biti usklajeni z italijanskimi kupci, skladom Palladio Finanziaria in njegovi družbi TCH Cogeme.

Jamstvo za delovna mesta mora dati Slovenija?

Za italijanskega vlagatelja je domnevno nesprejemljiva obveznost, da bi v naslednjih dveh letih moral obdržati vse zaposlene v treh Cimosovih obratih v hrvaški Istri - v Buzetu, Roču in Labinu. Na Hrvaškem so pripravljeni do konca leta obdržati 900 ljudi. Na hrvaški strani neuradno opominjajo, da so se pogovarjali s slovensko stranjo in ne z Italijani ter da mora Slovenija zagotoviti jamstva za ohranitev približno 4000 delovnih mest v Cimosovih tovarnah v Sloveniji in na Hrvaškem.

