Kako bodo parlamentarnci ustavno zaščitili NLB?

Seja ustavne komisije

9. april 2018 ob 13:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustavna komisija DZ bo nadaljevala sejo o tem, kako bi z dopolnitvijo ustavnega zakona dodatno zaščitila premoženje NLB-ja pred neveljavnimi pravnomočnimi sodbami hrvaških sodišč.

Pridobila je mnenje strokovne skupine o tem, kako bi to izpeljala, pričakovati je, da bo napotilom sledila. Strokovna skupina, ki jo je imenovala ustavna komisija DZ-ja, je prvoten predlog SDS-a in NSi-ja predrugačila in pripravila alternativni predlog. Po njem bi se v ustavnem zakonu opredelilo t.i. izjemo javnega reda, na podlagi katere lahko NLB ter sodišča v Sloveniji in v tretjih državah zavrnejo izvršljivost hrvaških sodnih odločb.

Tako je predlagala jasen zapis, da so odločitve hrvaških sodišč glede nekdanjih varčevalcev v nasprotju s slovenskim javnim in ustavnim redom ter z mednarodnimi obveznostmi Hrvaške ter da se ponovi stališče Slovenije, da NLB ni univerzalna pravna naslednica LB. Strokovna skupina je tudi ocenila, naj se v postopke vključi predstavnike ustavnopravne stroke.

Vodja poslanske skupine SDS-a Jože Tanko je dejal, da "besedilo, ki smo ga vložili v postopek, ni ultimat, je delovno gradivo za cel postopek odpiranja in reševanja problema odplačevanja hrvaški varčevalcev". Tudi v. d. predsednika NSi-ja Matej Tonin je priznal, da so predlog zastavili "širše in bolj drzno, da bi politiko in strokovno javnost zbudili in da se o tem problemu začne pogovarjati".

Na prvi seji ustavne komisije o tej problematiki so navzoči ocenili, da se postopke za dopolnitev ustavnega zakona da izpeljati pred državnozborskimi volitvami. Vsi, razen Levice, so se tudi strinjali, da je nekaj proti nezakonitim ravnanjem Hrvaške treba storiti, ter da je ustavni zakon ena od poti, ki vodijo do cilja, to je zaščita državnega premoženja v obliki kapitalske naložbe v NLB-ja.

Skupščina NLB-ja v teku

Obenem poteka skupščina lastnikov NLB-ja. Odloča o ukrepanju v zvezi s problematiko prenesenih deviznih vlog. Kot izhaja iz sklica skupščine, bo upravi banke naložila sprejem ukrepov, s katerimi bo zagotovila spoštovanje slovenskega pravnega reda in sklenjenih mednarodnih pogodb in s katerimi bo NLB preprečila oz. omejila možnost izterjav NLB-ja na Hrvaškem.

