Lidia Glavina razkrila podrobnejši življenjepis

Glavina meni, da svoje delo opravlja profesionalno

13. marec 2017 ob 20:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina je na spletni strani holdinga z dodatnimi pojasnili zavrnila očitke, da so njene navedbe o delovnih izkušnjah v življenjepisu napihnjene.

Mladina je pretekli petek med drugim navedla, da Lidia Glavina v družbi Electrolux ni zasedala visokih položajev. Glavina je v ponedeljkovi objavi na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga (SDH) to zavrnila, saj da je zadnjih deset mesecev, preden je Electrolux zaprl belgijsko podružnico, delala v Electrolux Home Products NV kot direktorica marketinškega in poslovnega kontrolinga za poslovno inteligenco.

V sklopu skupine Electrolux se je ukvarjala z merjenjem donosa marketinških naložb, bila pa je tudi ena od odgovornih za razvoj in implementacijo projekta The Cube by Electrolux. Pred tem je bila, prav tako v Electroluxu, v obdobju od septembra 2007 do marca 2011 na delovnem mestu direktorice za finančno prestrukturiranje, akvizicije, spojitve in prevzeme ter posebne projekte. Na evropski ravni je bila v tem sklopu med drugim odgovorna za vodenje in koordinacijo projektov preoblikovanja podjetja ter za izdelovanje strateškega načrta družbe.

V obdobju od julija 2000 do avgusta 2007 je opravljala funkcijo finančne direktorice sektorja hladilnih gospodinjskih aparatov, ki je predstavljal približno 1,5 milijarde evrov prihodkov. Po njenih besedah je bila odgovorna za poslovni kontrolling, finance in strateško planiranje. Med njene glavne naloge so spadale dejavnosti v sklopu vrednotenja in odločanja o naložbah, finančnem poslovanju in strateškem kontrolingu, je pojasnila.

Iz Electroluxa v družinsko podjetje

Po odločitvi o zaprtju Electroluxove podružnice v Belgiji leta 2012 se je Glavina vrnila domov, kjer je bila nekaj časa samozaposlena, nato pa se je aprila 2014 zaposlila v družinskem podjetju IMSA Group Handels- und Beteiligungs kot direktorica družbe.

Gre za finančni holding, ki ima v lasti družbe v državah jugovzhodne Evrope, Glavina pa se je v njem ukvarjala s finančnim in poslovnim prestrukturiranjem ter vodenjem združevanja, je razvidno iz zapisa na spletni strani SDH-ja. Po navedbah Mladine družba obstaja le na papirju.

"S prevzemom funkcije predsednice uprave SDH-ja z začasnim mandatom do julija 2016 sem delo in procese v skupini Imsa Group organizirala tako, da so nemoteno tekli naprej, in se popolnoma posvetila vodenju SDH-ja. Po imenovanju na funkcijo predsednice uprave SDH-ja s polnim mandatom dne 22. 2 2017 sem podala odstopne izjave z vseh funkcij v družbi Imsa Group," je poudarila Glavina.

Sama meni, da svoje delo na SDH-ju opravlja strokovno in profesionalno. Dodala je, da je vpogled v dokazila mogoč na sedežu SDH-ja po predhodni najavi.

A. Č.