Sodišče začasno imenovalo Igorja Kržana v nadzorni svet SDH-ja

Njegova funkcija bo prenehala ob imenovanju novega nadzornika

24. april 2017 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Okrožno sodišče je na predlog predsednika nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) Damjana Beliča imenovalo Igorja Kržana za člana nadzornega sveta holdinga.

Belič je predlog podal zaradi prihajajočih odločitev v povezavi s prodajo NLB-ja, kjer bi, če sodišče Kržana ne bi imenovalo, o vsem odločala le dva nadzornika. Kot je znano, je nadzorni svet že dalj časa nepopoln. Poleg Beliča sta v njem še Barbara Smolnikar in Duško Kos. Se pa je Barbara Smolnikar že izločila iz prejemanja gradiv in odločanja o NLB-ju zaradi potencialnega nasprotja interesov.

Sodišče je na podlagi priložene dokumentacije, h kateri so bile predložene tudi vse predpisane izjave, ugotovilo, da je izkazan pravni interes o imenovanju in da predlagani član izpolnjuje vse pogoje skladno z zakonom o delovnih razmerjih ter zakonom o SDH-ju za imenovanje na funkcijo člana nadzornega sveta SDH-ja. Funkcija sodno imenovanega člana nadzornega sveta bo prenehala, ko bo namesto njega imenovan nov član po posebnem postopku, ki ga predpisuje zakon o SDH-ju.

Nekdanji predsednik uprave Trima

Kržan je univerzitetni diplomirani ekonomist s končanim MBA in ima po navedbah SDH-ja bogate izkušnje na področju vodenja in upravljanja gospodarskih družb. Od lani je solastnik in direktor podjetja Aluplus, predtem pa je bil dve leti predsednik uprave družbe Trimo, "v času intenzivnega in uspešno zaključenega prestrukturiranja podjetja, pozitivnega preobrata v poslovanju ter na koncu prodaje podjetja".

Deloval je tudi v vodstvu podjetja Ursa Slovenija, kjer je po navedbah SDH-ja odigral vodilno vlogo pri prestrukturiranju v več podjetjih v Italiji, Sloveniji, Turčiji in Romuniji. Deloval je tudi v farmacevtski družbi Krka, in sicer tako v Sloveniji kot v tujini ter si pridobil mednarodne izkušnje. Ima potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora, so ob imenovanju navedli v SDH-ju.

L. L.