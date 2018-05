V Luki Koper bodo zaposlili 300 IPS-delavcev, 800 jih ostaja zunanjih izvajalcev

Seja nadzornega sveta Luke Koper

25. maj 2018 ob 19:01,

zadnji poseg: 25. maj 2018 ob 19:05

Koper - MMC RTV SLO, STA

Nadzorni svet Luke Koper je na seji odločil, da bodo zaposlili 300 delavcev IPS, 500 zaposlitev bo prek zunanjih izvajalcev, 300 pa prek agencij.

Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel je dejal, da je nadzorni svet na današnji seji soglašal s strategijo in akcijskim načrtom uprave za področje izvajalcev pristaniških storitev IPS. Po tristebrnem modelu bodo 300 delavcev zaposlili neposredno, načrtujejo pa še 300 agencijskih zaposlitev in 500 zaposlitev prek zunanjih izvajalcev.

Kot je pojasnil Zadel, gre za model reševanja problematike delavcev IPS, ki je ekonomsko vzdržen in v skladu z zakonodajo. Stroški dela bodo ob tem narasli na okoli devet milijonov evrov na letni ravni, kar bodo upoštevali v rebalansu poslovnega načrta, ki bo pripravljen nekje do avgusta, meni Zadel. Celoten akcijski načrt nameravajo izvesti do konca septembra, pri čemer je Zadel dodal, da gre za precej kompleksen projekt, zato "dopuščajo možnost, da bo to do konca leta".

Tako agencije kot zunanje pogodbene izvajalce bo Luka izbirala prek javnega razpisa. "Vsak bo imel možnost prijave, bodisi kot agencija, če ima ustrezno licenco, bodisi kot podjetje. Merila bodo znana in jasna ter objavljena v razpisu," je navedel Zadel. V terminologiji Luke tako ne bo več izraza IPS, ampak bo šlo za zunanje pogodbene izvajalce.

Tripartitni model zaposlovanja zakonit

Kot je aprila na zadnji seji pojasnil predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić, kaže, da je tripartitni model zaposlovanja, ki ga je predlagala uprava, zakonit. Luški nadzorniki takrat sicer še niso razpravljali o strategiji reševanja problematike delavcev IPS, saj je uprava še preverjala tako strategijo kot akcijski načrt na tem področju.

V Luki več kot 1.200 izvajalcev pristaniških storitev

Po podatkih nekdanjega predsednika uprave Dragomirja Matiča je imela Luka Koper leta 2016 izdanih 1.237 dovolilnic IPS-delavcem, v povprečju pa jih je dnevno v Luko vstopalo od 600 do 740. Ob nespremenjenem obsegu dela bi morala Luka Koper ob morebitni zaposlitvi vseh IPS-delavcev plačevati 44,3 milijona evrov letno namesto 20,7 milijonov evrov, kolikor jih je Luka v letu 2016 namenila IPS-podjetjem.

