Ministrstvo zavrača očitke Asociacije glede mednarodnega sodelovanja kot brezpredmetne

Razhajanja glede poziva za izbor projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti

26. april 2018 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po tem ko je društvo Asociacija glede javnega poziva ministrstva za kulturo za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, nanj naslovilo več očitkov, so na ministrstvu te očitke označili za brezpredmetne.

Na ministrstvu so dodali, da vnaprej načrtujejo razpise, ki pokrivajo vse vsebine, pri čemer morajo upoštevati v poračunu zagotovljena sredstva.

Dva večletna in en enoletni razpis

V skladu z v proračunu zagotovljenimi sredstvi za leto 2018 je tako ministrstvo objavilo dva večletna in en enoletni razpis: javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala RS (25. avgusta 2017), javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala RS (20. oktober 2017) in javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala RS (16. februar).



Pri društvu Asociacija, v katerem so povezani nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture in umetnosti, navajajo, da so nevladniki na sestanku pri predsedniku vlade "jasno povedali da potrebujejo samozaposleni in nevladni sektor za premostitev najhujših težav takojšnjo finančno intervencijo v višini petih milijonov evrov, razporejenih na postavkah štipendij za samozaposlene, sofinanciranja izbranih evropskih projektov ter enoletnih in večletnih projektnih razpisov in štiriletnih programskih razpisov".

Prerazporeditev pravic porabe

Na ministrstvu pojasnjujejo, da je bila s sklepom vlade z dne 3. aprila ministrstvu odobrena prerazporeditev pravic porabe v višini 500.000 evrov, "s katerimi bo ministrstvo za kulturo v okviru novega javnega razpisa mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti povečalo mednarodno prepoznavnost in promocijo vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini in vrhunske tuje kulture v Sloveniji".

"Vendar, kolikor je ministrstvu znano, nikoli ni bilo rečeno, da bodo ta sredstva tudi še letos na voljo," so še zapisali v odzivu na očitke nevladnikov.

Tri področja mednarodnega sodelovanja

Nadalje še izpostavljajo, da je ministrstvo na podlagi tega sklepa pripravilo javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala RS iz proračuna. V njem so v skladu s sklepom vlade jasno opredeljena tri področja mednarodnega sodelovanja, ki povečujejo mednarodno prepoznavnost in promocijo vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini ter vrhunske tuje kulture na slovenskih tleh.

V izogib podvajanja ali slabših pogojev

Na ministrstvu dodajajo, da so morali glede na to, da so rezultati obeh zgoraj omenjenih večletnih razpisov znani, enoletni projektni razpis pa je še v postopku ocenjevanja, pri pripravi poziva ta dejstva upoštevati in poskrbeti tudi za to, da ne bi prišlo do morebitnega podvajanja oziroma slabših pogojev prijaviteljev na katerega od prejšnjih razpisov.

