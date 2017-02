Ruski narodni junak, kozmonavt Šaripov na obisku z delegacijo

Eminentni gostje iz Zvezdnega mesta

17. februar 2017 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Obisk ruskega kozmonavta Saližana Šaripova predstavlja seveda posebno priložnost za razgrnitev načrtov Ksevta, ki bi jih za kulturalizacijo vesolja želeli izvesti v bližnji prihodnosti. Poleg Šaripova sta iz Zvezdnega mesta Slovenijo obiskala še Sergej Prokopovič in Elena Jesina.

Saližan Šaripov je ob obisku izrazil upanje, da bi Vitanje s Ksevtom - Kulturnim središčem evropskih vesoljskih tehnologij postalo kraj, ki bi omogočal vpogled v zgodovino in perspektivo kozmonavtike. Trenutni vodja centra za usposabljanje kozmonavtov Jurija A. Gagarina v Zvezdnem mestu, je na prvem obisku v Sloveniji tudi pozdravil koncept kulturalizacije vesolja oziroma kozmifikacije umetnosti, kot so si ga zastavili v Ksevtu. Po njegovih besedah je jasno, da vesolje pripada vsemu svetu in ne le eni državi.

Po besedah Šaripova je vesolje po eni strani domena poletov in znanstvenih poskusov, po drugi strani pa tudi prostor, ki vsebuje vse, kar zanima človeka in človeštvo kot celoto. In ravno v tej navezavi je pomembno sodelovanje z Draganom Živadinovim, soustanoviteljem Ksevta, ki "zelo lepo demonstrira, da vesolje ni le domena znanosti, ampak tudi umetnosti".

Še nerazkrit material v Zvezdnem mestu se ponuja

Ruski kozmonavt je nadalje povedal še, da je v muzeju v Zvezdnem mestu - od tam so lani pripeljali eksponate za nedavno zaključeno razstavo originalne filmske in fotografske kamere, ki so jih kozmonavti uporabljali v zadnjih 50 letih v vesolju - še veliko materiala, ki bi ga želeli predstaviti po svetu.

Pomemben vidik sodelovanja s Ksevtom ter hkrati tudi dolgoletnih bilateralnih odnosov med Slovenijo in Rusijo, ki so na visoki ravni, pa po Šaripovih besedah predstavlja tudi izobraževanje. Iz Slovenije je doslej Zvezdno mesto obiskalo skoraj sto otrok, kar pa ni le razvedrilo, saj v okviru tudi zelo resnega programa spoznajo veliko novega, meni Šaripov.

Dodal je še, da si za Vitanje, kjer so leta 2012 odprli Ksevt v spomin na slovenskega raketnega inženirja in enega od pionirjev vesoljskih raziskav Hermana Potočnika Noordunga, želi, da bi postal "nenavaden kraj", ki bi ga obiskovali otroci in mladi z vsega sveta. V njem bi dobili vpogled v zgodovino in perspektive na področju kozmonavtike. Živadinov je za Ksevt, ki se bo predvidoma v kratkem preoblikoval v ustanovo državnega pomena - akt o ustanoviteljstvu je trenutno v medresorskem usklajevanju -, omenil željo po treh razstavah v prihodnjih štirih letih.

Prva razstava, ki bi nagovarjala srednješolce, bi prikazala priprave kozmonavtov v Zvezdnem mestu in njihove izkušnje. Druga bi predstavila kozmonavta Alekseja Arhipoviča Leonova, ki se je kot ljubiteljski umetnik namenil risati v vesolju in je s tem po besedah Živadinova opravil predstopnjo kulturnega osvajanja vesolja. Tretja razstava pa bi bila povezana z rusko kinematografijo v vesolju in bi jo izvedli v sodelovanju z rusko kinoteko.

Ksevt, uresničenje "nemogoče zamisli"

Kot je dejal Sergej Prokopovič, še en visoki predstavnik Zvezdnega mesta, se mu je zamisel Živadinova za Ksevt, ko jo je prvič predstavil v Rusiji, zdela nemogoča - vendar pa je uspela zaradi energije, ki "gre čez vse meje in reke". Danes Prokopovič verjame, da so po štirih letih Ksevta šele na začetku skupne poti.

V istem času, ko se je Živadinov ukvarjal z vzpostavljanjem Ksevta, so se v Rusiji ukvarjali z vzpostavljanjem centra za usposabljanje kadrov, ki bi obvladovali tehnično opremo, potrebno za usposabljanje kozmonavtov. Dan poprej je delegacija iz centra za priprave kozmonavtov, v katerem je med drugim tudi kustosinja muzeja Elena Jesina, obiskala Koper, kjer bo glede na nedavni podpis ustanovljena podružnica Univerze Lomonosov.

P. G.