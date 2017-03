Sviz za povečanje števila zaposlenih tudi v drugih kulturnih zavodih

Za vrnitev obveznega izobraževanja

20. marec 2017 ob 21:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pozdravlja odločitev vlade, da s spremembami sklepa o ustanovitvi Slovenske filharmonije razširi članstvo v svetu zavoda s petih na šest članov. Obenem pa poziva ministrstvo za kulturo, naj preveri možnost za povečanje števila zaposlenih tudi v drugih zavodih v kulturi.

Kot so zapisali v sporočilu za medije, v Svizu podpirajo dolgotrajna prizadevanja zaposlenih, da bi se razmere, potrebne za kreativno delo, v tej vrhunski umetniški ustanovi uredile.

"Skrajno negativno presenečen" pa je sindikat nad nedavno izjavo predsednika sveta zavoda SF-ja Otmarja Zorna za Slovensko tiskovno agencijo, da razširitev članstva v svetu javnega zavoda sicer "ni bila nujna, je pa lahko dobra". Njegove besede po mnenju Sviza kažejo na njegovo popolno nepoznavanje preteklih prizadevanj zaposlenih na področju kulture, saj ti z zahtevo po večjem številu predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov vztrajajo že vse od leta 2008, ko je bila sprejeta novela zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

Po noveli imajo različno veliki zavodi lahko različno velike svete in število predstavnikov zaposlenih v njih, in sicer od enega člana do največ tretjine članov. "V skladu s tem je ob pogosto netransparentnem, neučinkovitem in nestimulativnem upravljanju v številnih kulturnih zavodih glavna zahteva Sviza, da se v največjih javnih zavodih upošteva možnost, da je v njem večje število predstavnikov zaposlenih, torej do ene tretjine," so zapisali v sindikatu.

Prepričani so, da imajo zaposleni v javnih zavodih še največ interesa po dobrem, transparentnem, učinkovitem in stimulativnem upravljanju, tega pa do zdaj ni prepoznal pri članih svetov zavodov, ki jih imenuje vlada. Ti dela zavodov pogosto sploh ne poznajo, niti niso dovolj usposobljeni za zahtevne nadzorstvene in analitične naloge, saj se zanje ne izobražujejo načrtno in sistematično.

Opozarjajo, da poleg tega za zasedbo mest v svetih javnih zavodov v kulturi ne obstajajo nobene posebne zahteve, kot to, denimo, velja za imenovanja v nadzorne svete gospodarskih družb. Zato vztrajajo, naj resorno ministrstvo izpolni obljubo iz leta 2010 in poda pobudo za spremembo sestave sveta zavoda tudi za Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki s približno 250 zaposlenimi predstavlja enega največjih javnih zavodov v kulturi v državi. Sistematično naj preveri možnost za povečanje števila zaposlenih tudi v drugih večjih javnih zavodih v kulturi ter ob SF-ju uvede revizije dela tudi na drugih zavodih, saj "sveti zavodov očitno ne zmorejo učinkovito izvajati vseh nalog, ki jim jih nalagajo ustanovitveni sklepi".

Ministru za kulturo Tonetu Peršaku sindikat predlaga, naj za člane svetov zavodov ponovno uvede obvezno izobraževanje, ki je bilo "kot poprej obvezna zahteva po tiho umaknjena v času ministrovanja njegove predhodnice".

M. K.