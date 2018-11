V Zasavju bo že prihodnje leto primanjkovalo določenih kadrov

Projekt Poklicni barometer

25. november 2018 ob 12:13

Trbovlje - MMC RTV SLO, STA

V Zasavju bo prihodnje leto primanjkovalo določenih kadrov, med drugim bolničarjev, fizioterapevtov, betonerjev, kozmetikov, izdelovalcev oblačil in mizarjev, kaže raziskava zavoda za zaposlovanje.

S projektom Poklicni barometer je zavod ugotavljal, kakšna bo pokritost s kadrom pri posameznih poklicih v letu 2019. Raziskava je pokazala, da bo prav tako primanjkovalo natakarjev, jezikoslovcev, programerjev, sistemskih administratorjev, tehnikov za elektrotehniko in elektroniko, gradbeništvo in strojništvo, učiteljev za poklicno specifične predmete, upravljavcev žerjavov, varnostnikov, visokošolskih učiteljev, vojakov, voznikov avtobusov, zidarjev in zobozdravnikov, raziskavo povzema Slovenska tiskovna agencija.



Dovolj pa bo biologov, novinarjev, hotelskih receptorjev, slaščičarjev, predmetnih učiteljev, prodajalcev, učiteljev razrednega pouka in učiteljev za srednje šole, veterinarjev, tehnikov za fiziko in kemijo in trgovskih poslovodij.

Delo pa bodo zaradi presežnega kadra med drugimi težje našli knjižničarji, tajniki, telefonisti, vzgojitelji, sociologi, poslovni sekretarji, frizerji in ekonomisti.

Poklicni barometer je pokazal, da je razlogov za primanjkljaj kandidatov v določenih poklicih več. Pri fizioterapevtih, na primer, kadra ni dovolj, pravijo na zavodu, v primeru kozmetikov pa kader sicer obstaja, a je premalo usposobljen, kar pomeni, da nimajo ustreznih kompetenc, znanj in spretnosti, zato delodajalci le s težavo najdejo kader v teh poklicih.

Pri vojakih in nekaterih drugih poklicih pa so problem delovne razmere, kot so, denimo, težka fizična dela, neugoden delovni čas in seveda prenizke plače za opravljeno delo, dodajajo na zavodu.