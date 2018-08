22. avgust: Leni Riefenstahl, režiserka nacističnih propagandnih filmov

Na današnji dan

22. avgust 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1902 se je rodila nemška filmska režiserka Berta Helene Amalie Riefenstahl, bolj znana kot Leni Riefenstahl.

Leni Riefenstahl se je v zgodovino vpisala predvsem kot režiserka razvpitih propagandnih filmov, ki so slavili ideale nacistične ideologije. Kljub obtožbam, da je s filmoma Olimpijada in Triumf volje dokazala svojo zvestobo Adolfu Hitlerju, je treba priznati, da sta prav ta filma uveljavila nekaj za takratni čas izjemno naprednih potez filmskega ustvarjanja.

Diskreditirana zaradi sodelovanja s Hitlerjevim režimom se je Leni Riefenstahl po koncu druge svetovne vojne in po štirih letih v francoskem taborišču za vojne zločince - iz pripora so jo izpustili, ko so ugotovili, da ne morejo najti dovolj dokazov, na podlagi katerih bi jo lahko obsodili kot vojno zločinko - umaknila iz javnosti.

Odkrila je fotografijo in se posvetila dokumentiranju življenja plemena Nuba v Sudanu, pozneje pa se je uveljavila tudi kot avtorica fotografij in filmov o podvodnem svetu. Umrla je 8. septembra 2003.

Leta 1567 je začel španski vojvoda Fernando Alvares de Toledo opravljati poslanstvo vojnega namestnika Nizozemske. To obdobje je bolj znano kot "Albin teror". Z nepremišljenimi potezami je sprožil nizozemsko osvobodilno vojno proti Španiji in pozneje neodvisnost.

Leta 1642 se je v Angliji začela državljanska vojna med privrženci krone in parlamenta. Vojna se je začela po izjavi kralja Karla I. Stuarta, da so parlamentarci izdajalci, in se je končala leta 1645 s kraljevim porazom.

Leta 1647 se je v Coudraisu blizu Bloisa rodil francoski fizik Denis Papin. Študiral je medicino, vendar se je pozneje posvetil drugim področjem raziskovanja. Izumil je parni mehčalec, posodo s tesnjenim pokrovom, v kateri je pod zvišanim parnim pritiskom voda vrela pri višji temperature; gre za predhodnik današnjih loncev na pritisk.

Leta 1834 se je rodil ameriški astronom, fizik, izumitelj in letalski inženir Samuel Pierpont Langley.

Leta 1854 se je rodil srbski knez in kralj Milan Obrenović. Na berlinskem kongresu leta 1878 je bila Srbiji prav v času kneza Milana Obrenovića, ki je vladal od leta 1872 (za kralja je bil razglašen 1882), priznana nacionalna suverenost. Po kongresu je Srbija pridobila še nekaj območij na jugu od Niša do Vranja. V zunanji politiki se je naslanjal na Avstro-Ogrsko, s katero je leta 1881 podpisal tajno konvencijo. Leta 1889 se je odpovedal prestolu v korist svojega mladoletnega sina Aleksandra. Umrl je 11. februarja na Dunaju.

Leta 1859 je cesar Franc Jožef odstavil mogočnega notranjega ministra Aleksandra Bacha, ki je izvajal absolutistično in centralistično politiko. Zamenjal ga je zaradi vojne in finančne polomije ter zaradi policijskega nasilja, ki ga je izvajal v vseh krajih Habsburške monarhije.

Leta 1860 se je rodil nemški inženir, izumitelj nipkovske plošče, Paul Gottlieb Nipkow. Velja za očeta televizije, saj je bila nipkovska plošča potrebna za mehanično razstavljanje slik, pozneje jo je zamenjala elektronska naprava, izdelal jo je leta 1884.

Leta 1864 je šestnajst držav podpisalo konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. Ženevska konvencija je pravzaprav uvod v ustanavljanje mednarodnega Rdečega križa.

Leta 1883 je v Parizu umrl ruski pisatelj Ivan Sergejevič Turgenjev.

Leta 1893 se je rodila ameriška pisateljica in pesnica Dorothy Parker (rojena Rothschild).

Leta 1904 se je rodil kitajski politik Deng Sisian, bolj znan kot Teng Šjaoping (Deng Xiaoping). Član Komunistične partije Kitajske je bil od leta 1924, sodeloval je v dolgem pohodu, po letu 1945 pa je bil v vrhu kitajske politične elite. Med kulturno revolucijo in na zahtevo tolpe štirih je bil odstranjen s pomembnih političnih položajev. Po rehabilitaciji se je povzpel do mesta vodilnega politika v Ljudski republiki Kitajski. Na njegovo pobudo so začeli politiko reform. Kot vrhovni poveljnik oboroženih sil je junija 1989 ukazal nasilno zadušitev protestnega gibanja proti politiki partijskega vodstva na Trgu nebeškega miru.

Leta 1910 je Japonska po petih letih protektorata priključila Korejo.

Leta 1917 se je rodil ameriški pevec bluza in kitarist John Lee Hooker. Umrl je 21. junija 2001.

Leta 1941 so nemške čete začele oblegati Leningrad. Strahoviti boji so trajali do konca februarja 1944. Med obleganjem je umrlo okoli 620.000 prebivalcev Leningrada, veliko tudi zaradi lakote.

Leta 1942 je umrl ruski baletnik, koreograf in pedagog Mihail Mihajlovič Fokin, ki je z novimi izrazi vplival na spremembe klasičnega baleta v 20. stoletju. Fokin velja za očeta modernega baleta.



Leta 1942 je Brazilija napovedala vojno tretjemu rajhu.

Leta 1944 so zavezniki osvobodili Firence.

Leta 1964 se je rodil švedski teniški igralec Mats Wilander. Osvojil je sedem turnirjev za grand slam. Manjka mu le zmaga v Wimbledonu.

Leta 1968 je papež Pavel VI. prispel v Bogoto, to je bil prvi obisk kakega papeža v Južni Ameriki.

Leta 1976 je v Resendeju umrl brazilski politik in predsednik države med 31. januarjem 1956 in 31. januarjem 1961, Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Leta 1976 je umrl slovenski pisatelj Fran Roš.

Leta 1978 je umrl italijanski pisatelj Ignazio Silone. Najbolj znani deli sta romana Fontamara ter Kruh in vino.

Leta 1978 je umrl eden najvplivnejših afriških borcev proti kolonializmu Jomo Keniata.

Leta 1990 je umrl slovenski pesnik, prevajalec in esejist Bogomil Fatur. Najizrazitejše so njegove preobrazbe soneta. Naslovi njegovih pesniških zbirk: Knjiga lirike, Beli galeb in Minuta tišine.

Leta 1991 je predsednik Sovjetske zveze Mihail Gorbačov ukinil izredno stanje in zamenjal člane pučističnega komiteja. Notranji minister Boris Pugo je naredil samomor. Predsednik Rusije Boris Jelcin pa je na izredni seji Vrhovnega sovjeta Ruske federacije dobil dodatna pooblastila.

Leta 2004 je na olimpijskih igrah v Atenah jadralec Vasilij Žbogar osvojil bronasto medaljo v razredu laser.

Leta 2005 je umrl francoski skladatelj Luc Ferrari. Rodil se je leta 1929.

Leta 2006 je umrl Bruce Gary, ameriški rockovski bobnar. Rodil se je leta 1951.

Leta 2006 košarkarji ZDA v 3. krogu svetovnega prvenstva na Japonskem Sloveniji niso dopustili nobene možnosti za presenečenje. V Saporu je bilo 114:95 za Američane.

Leta 2008 je v 83. letu starosti je umrl eden izmed ustanoviteljev slovenskega ansambla Beneški fantje, Edi Bucovaz.

Leta 2009 je Usain Bolt na svetovnem atletskem prvenstvu v Berlinu osvojil še tretje zlato - tokrat z jamajško štafeto 4 x 100 m.

C. R.