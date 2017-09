24. september: Nesreča vzela legendarnega Jureta Robiča

Na današnji dan Nirvana izdala album Nevermind

24. september 2017 ob 00:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 2010 je v prometni nesreči umrl ekstremni kolesar Jure Robič, petkratni zmagovalec peklenske preizkušnje Raam.

Robič se je rodil 10. aprila 1965. Kolesarsko kariero je začel v klubu Lip Bled in jo nadaljeval v novomeški Krki in kranjski Savi ter bil med letoma 1988 in 1994 član državne reprezentance. Kariera cestnega kolesarja je bila zelo uspešna, ni pa bila vrhunska. Ko se je lotil ultramaratonskega kolesarstva, je bilo hitro jasno, da je rojen za to zvrst. Imel je rekordnih pet zmag na dirki Raam, brutalno težki dirki z enega na drugi konec ZDA, na kateri tekmovalci spijo le po nekaj minut na dan.

Robič je serijsko zmagoval tudi na preostalih ultramaratonih, ko je rez spanca in pravega počitka s polnimi obrati vozil tudi takrat, ko je morala konkurenca stopiti s kolesa. Na kolesu je bil neusmiljen, včasih tudi do spremljevalne ekipe, v vsakdanjem življenju pa prijazen sogovornik in je tudi zato sodil med najpriljubljenejše slovenske športnike.

Leta 1054 je umrl nemški učenjak, skladatelj in glasbeni teoretik Hermann von Reichenau.

Leta 1136 je bil posvečen samostan v Stični. Cerkev so gradili od leta 1132 do leta 1156, posvetili pa so jo leta 1136 in je najstarejša taka ustanova v Sloveniji.

Leta 1501 se je v Pavii rodil italijanski naravoslovec, zdravnik in matematik Gerolamo Cardano. Odkril je splošno rešitev enačb tretje stopnje.

Leta 1541 je umrl švicarski zdravnik, filozof in naravoslovec Paracelsus s pravim imenom Theophrastus Bombastus von Hohenheim.

Leta 1583 se je rodil češki vojvoda Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein.

Leta 1739 se je rodil ruski politik in vojskovodja, ljubimec in osebni svetovalec ruske cesarice Katarine Velike, Grigorij Aleksandrovič Potemkin.

Leta 1834 je umrl brazilski cesar Pedro I., znan tudi kot Pedro Primeiro. Rodil se je 12. oktobra 1798 v palači Queluz v bližini Lizbone.

Leta 1835 je umrl italijanski skladatelj Vicenzo Bellini. Med drugim je napisal 11 oper, najbolj znana pa je Norma.

Leta 1862 je umrl slovenski škof, pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. Slomška je leta 1999 beatificiral papež Janez Pavel II. in ob tem razglasil za njegov godovni dan obletnico smrti - 24. september.

Leta 1896 se je rodil ameriški pisatelj Francis Scott Key Fitzgerald.

Leta 1898 se je rodil avstralski patolog Howard Walter Florey, ki je nadaljeval Flemingove poskuse in skušal iz plesni izločiti aktivni antibakterijski agens. Iz gojišča plesni je dobil rumen prah, ki je vseboval zaželeno snov. Penicilin so prvič uporabili 1943. leta.

Leta 1900 je umrl slovenski duhovnik, pisec in filozof Frančišek Lampe.

Leta 1905 je Švedska priznala neodvisnost Norveške.

Leta 1908 je bil v tovarni Ford zgrajen prvi model avtomobila T, znan tudi pod imenoma Tin Lizzie in Flivver.

Leta 1911 se je rodil generalni sekretar KPSZ-ja Konstantin Ustinovič Černenko.

Leta 1925 se je rodil angleški astronom, astrofizik in kozmolog Geoffrey Ronald Burbidge.

Leta 1936 se je rodil Jim Henson, ameriški lutkar, ustvarjalec znamenitega Muppet Showa in Sezamove ulice.

Leta 1938 je umrl ruski matematik Lev Genrihovič Šnireljman.

Leta 1938 je Američan Don Budge v finalu OP ZDA v tenisu ugnal Geneja Makoja s 6:3, 6:8, 6:2 in 6:1. S to zmago je postal prvi igralec, ki mu je uspelo dobiti vse štiri turnirje za grand slam v istem letu.

Leta 1939 so Nemci začeli letalsko bombardiranje Varšave.

Leta 1940 se je Nova Kaledonija pridružila Svobodni Franciji.

Leta 1941 se je rodila druga žena Paula McCartneyja, Linda Eastman, fotografinja, pevka in borka za pravice živali. Umrla je leta 1998.

Leta 1941 je bil v Londonu ustanovljen Francoski državni svet.

Leta 1941 je ZSSR pristopil k paktu Združenih narodov.

Leta 1944 je umrl francoski kipar Aristide Maillol. Posebej znani so njegovi ženski akti, uspešno pa se je ukvarjal tudi z grafiko.

Leta 1945 je umrl nemški fizik Johannes "Hans" Wilhelm Geiger, ki se je ukvarjal z raziskovanjem radioaktivnih snovi in leta 1913 izdelal prvo napravo za ugotavljanje in preštevanje naelektrenih delcev, Geigerjev števec.

Leta 1949 je umrl slovenski skladatelj Josip Pavčič. Napisal je veliko zborovskih skladb in samospevov, posebno pa so znane njegove mladinske pesmi na besedila Župančičevega Cicibana.

Leta 1971 je moralo 90 ruskih diplomatov zapustiti Veliko Britanijo zaradi vohunjenja.

Leta 1980 se je rodil nogometaš Jon Arne Riise. Med letoma 2001 in 2008 je igral za Liverpool, s katerim je 25. maja 2005 tudi osvojil Ligo prvakov.

Leta 1991 je ameriška grunge skupina Nirvana izdala svoj drugi album, Nevermind, ki jih je dokončno izstrelil med največje zvezde ter začel globalni val alternativnega rocka.

Leta 1995 je francoski kolesar Laurent Jalabert postal skupni zmagovalec 50. Dirke po Španiji. To je bila njegova edina zmaga na eni izmed treh tritedenskih kolesarskih dirk.

Leta 2003 so nogometaši KD Olimpije na prvi tekmi 1. kroga Pokala Uefa gostili sloviti Liverpool in po odlični predstavi iztržili remi (1:1).

Leta 2004 je umrla francoska pisateljica Francoise Sagan s pravim imenom Francoise Quoirez.

Leta 2010 je v prometni nesreči umrl ekstremni kolesar Jure Robič.

Leta 2012 je po petih porazih na šestih tekmah Lige Ebel trener Telemach Olimpije Heikki Malkia zapustil Tivoli.

Leta 2013 je le dva dneva po koncu evropskega prvenstva v košarki selektor Srbije Dušan Ivković sporočil, da po petih letih zapušča reprezentanco.

c. r.