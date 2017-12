Arbitražna razsodba s papirja v realnost. Hrvaški ribič: Samo gledajo nas.

Dan D za Slovenijo, Hrvaška arbitražo še vedno zavrača

30. december 2017 ob 08:07,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Pol leta je minilo od razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Slovenija danes začenja njeno implementacijo, medtem ko Hrvaška to še naprej zavrača. Uveljavitev zakonodaje je ključna v primeru, da se bo spor preselil pred mednarodne institucije.

Arbitražno sodišče je 29. junija - sedem let in pol po podpisu arbitražnega sporazuma med tedanjima premierjema Slovenije in Hrvaške Borutom Pahorjem in Jadranko Kosor - objavilo odločitev o meji med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju. Glede kopenske meje je sodišče sledilo mejam katastrskih občin, ki se ne prekrivajo. A demarkacija na kopnem brez sodelovanja Hrvaške ne bo mogoča.

Na novo pa je sodišče določilo mejo na morju. Presodilo je, da večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo je tudi 2,5 navtične milje širok stik Slovenije z odprtim morjem. Tam je torej meja jasno začrtana in Slovenija že lahko v celoti izvršuje svojo oblast.

Rok za implementacijo te razsodbe je bil šest mesecev, kar se zdaj izteka. Zato Slovenija začenja uresničevanje štirih zakonodajnih svežnjev: zakona o evidentiranju državne meje, o zemljiški knjigi, o morskem ribištvu in interventnega zakona, v skladu z mednarodno zavezujočo arbitražno razsodbo o slovensko-hrvaški meji na kopnem in na morju.

Napetosti verjetno predvsem na morju

Premier Miro Cerar je v sredo dejal, da Slovenija ni in ne bo spodbujala incidentov in enako pričakuje od Hrvaške. "Če bo mejna črta spoštovana, incidentov ni pričakovati," je dejal.

Da se bodo izogibali incidentom, zatrjujejo tudi na Hrvaškem, kjer bi radi vprašanje meje znova reševali dvostransko. Savudrijskim ribičem so sicer hrvaške oblasti svetovale, naj še naprej lovijo do sredinske črte v Piranskem zalivu, in jim obljubile zaščito.

"Ampak prisotnost hrvaških ribiških plovil v zdaj slovenskih vodah ni mednarodno pravno sporna, ker je poseben režim predviden tudi v hrvaški pristopni pogodbi. Zanimivo se mi zdi, če premier ali kateri koli drug uradni organ Hrvaške spodbuja hrvaške ribiče, da ribarijo v tem območju, da s tem pristaja na implementacijo režima, ki pa je pogojen z uveljavitvijo razsodbe," je za Radio Slovenija povedala mednarodna pravnica Vasilka Sancin.

Incidenti podlaga za nadaljnje korake

Če se bodo incidenti in nesodelovanje Zagreba pri uveljavitvi mednarodno zavezujoče razsodbe nadaljevali, bo Slovenija uporabila pravna sredstva, uveljavitev omenjene zakonodaje pa je ključna, če se bo država morala obrniti na mednarodno institucijo. "Z vsako kršitvijo suverenosti Slovenije na njenem teritoriju gre hkrati za kršitev pravnega reda Evropske unije in zato že nekaj časa govorimo, da bi bila ena od možnih poti tudi vložitev tožbe pred Evropskim sodiščem v Luksemburgu," pojasnjuje doktorica Sancin.

Tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez je za Kanal A poudaril, da bo "vsak tovrstni incident osnova za tisto, kar bo Slovenija naredila pred institucijami Evropske unije".

Kadrovsko okrepljeni policisti

Na uveljavitev arbitraže so usklajeno pripravljeni vsi državni organi. Kadrovsko okrepljeni pomorski policisti ustrezne ukrepe sicer izvajajo že od razglasitve sodbe. Direktor Policijske uprave Koper Danimir Rebec je za Radio Slovenija opisal, da opozarjajo hrvaške ribiče in tudi pripadnike hrvaških državnih organov, da so na območju slovenske države in "to seveda obravnavamo kot mejni incident". Ko bodo sprejete vse zakonske podlage, pa bo policija ukrepe lahko še stopnjevala, dodajajo na generalni policijski upravi.

Izkušnja hrvaškega ribiča

Hrvaški ribič Ecio Kocijančić je za regionalno televizijo N1 povedal, da so danes v Piranskem zalivu lovili ribe do sredine zaliva, pri čemer jih je slovenski policist zgolj opazoval. "Jutro je bilo kot vsako drugo, odšli smo na mejo in vsako ladjo je spremljala policija. Prišel je tudi patruljni čoln iz Slovenije. Slovenski inšpektor je izstopil in gledal. Mi smo opravili svoje delo, nato pa nas je policija pospremila nazaj," je povedal Kocijančić, ki prihaja iz Savudrije.

Povedal je, da je slovenski policist danes prišel prvič, ni pa napisal kazni. Vendar pa po njegovem ta lahko prispe še naknadno. "Pred štirimi leti sem prejel kazen v višini 1.000 evrov. Nisem je plačal, vendar zaradi tega eno leto nisem šel v Slovenijo," je dodal.

Poudaril je, da ne verjame, da bo slovenska policija zaostrila mejni nadzor. "Če bodo ribe, bomo še vedno delali tam, to je naše. Ne verjamem, da bi se kateri od ribičev umaknil, saj ni razloga za to," je izpostavil. "Imam spremstvo, nikdar nisem bil varnejši kot zdaj," je še povedal Kocijančić po poročanju N1.

A. S., Al. Ma.