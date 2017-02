Dan za srečanje Pahorja in Putina, pa tudi za mastne ruske denarce

Slovenska podjetja bodo po napovedih podpisala za skupno 650 milijonov evrov izvoznih pogodb

10. februar 2017 ob 09:24

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Pahor začenja dvodnevni uradni obisk v Rusiji. Sešel se bo z Vladimirjem Putinom, v ospredju prvega dne obiska pa bo krepitev gospodarskega sodelovanja.

Predsednik republike Borut Pahor bo v prvi vrsti vrnil obisk Putinu, ki se je konec julija lani udeležil spominske slovesnosti ob stoletnici Ruske kapelice pod Vršičem.

Ruski kolega ga bo danes sprejel v Moskvi, po napovedih bosta predsednika danes govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja in o aktualnih razmerah v svetu, predvsem na kriznih žariščih, kot so Sirija, Libija in Ukrajina. Pahor namerava izpostaviti tudi željo po izboljšanju odnosov med EU in Rusijo. Med temami pogovorov bosta najverjetneje tudi Zahodni Balkan in boj proti terorizmu.

Pahor se bo sešel tudi s patriarhom Kirilom in ruskim premierjem Dmitrijem Medvedjevom.

Obetajo se večstomilijonske poslovne pogodbe

Predsednika v Moskvi spremljajo zunanji minister Karl Erjavec, minister za kmetijstvo Dejan Židan in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič ter močna gospodarska delegacija, v kateri je 45 gospodarstvenikov in 32 slovenskih podjetij.

Ob Pahorjevem obisku bo zato v Moskvi tudi poslovna konferenca, ob robu katere bodo slovenska podjetja po napovedih podpisala za skupno 650 milijonov evrov izvoznih pogodb. Med drugim gre za Iskratel, Riko, Gostol-Gopan, Bosio in Duol. Ruski energetski gigant Gazprom in slovenski Geoplin pa bosta sklenila 700 milijonov evrov vredno pogodbo o uvozu ruskega plina v Slovenijo.

Iz Moskve bo Pahor v soboto odpotoval v Sankt Peterburg, kjer bo v ospredju sodelovanje med državama na področju kulture. Turnejo, ki jo je začel v sredo v Nemčiji, bo Pahor sklenil v nedeljo v Kijevu, kjer bo imel delovno srečanje z ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom.

T. H.