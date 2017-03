DZ bo odločal o novih ustavnih sodnikih in generalnem državnem tožilcu

Redna seja DZ-ja

22. marec 2017 ob 07:28,

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 09:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

DZ bo odločal o imenovanju štirih novih ustavnih sodnikov, Mateja Acetta, Klemna Jakliča, Marijana Pavčnika in Rajka Kneza; pa tudi o imenovanju novega generalnega državnega tožilca Draga Škete.

Kandidate za nove ustavne sodnike je DZ-ju v imenovanje predlagal predsednik države Borut Pahor. Po njegovi presoji izpolnjujejo strokovna merila za položaj in vzbujajo zaupanje, po pogovorih s poslanskimi skupinami pa je tudi mogoče utemeljeno sklepati, da imajo potrebno podporo.

Predlog je v parlament poslal pred tednom dni, v vmesnem času pa so se Marijan Pavčnik, Matej Accetto, Rajko Knez in Klemen Jaklič tudi predstavili javnosti. Zeleno luč je kandidatom dala tudi mandatno-volilna komisija, kjer je bilo sicer največ polemike o Jakličevi kandidaturi. Združena levica mu je očitala, da je javno kritiziral postopke v aferi Patria in da je posledično naklonjen SDS-u. Jaklič je odvrnil, da ni povezan z nobeno politično stranko v nasprotju s prejšnjimi ustavnimi sodniki, ki so strankam tudi pisali programe; kritika kršenja človekovih pravic pa je naloga vsakega ustavnega pravnika.

Glasovanje poslancev bo tajno, za izvolitev pa je potrebna večina glasov vseh poslancev.

Generalni državni tožilec

DZ bo odločal tudi o kandidaturi vodje mariborskega okrožnega tožilstva Draga Škete za generalnega državnega tožilca, ki ga mora DZ imenovati, ker bo zdajšnjemu, Zvonku Fišerju, v začetku maja potekel mandat. Državnotožilski svet se je Šketo odločil predlagati, ker so ga prepričale "utemeljena in pričakovana vizija ter dosedanje izkušnje kandidata". Za imenovanje je potrebna večina glasov navzočih poslancev.

