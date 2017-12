DZ imenoval 13 članov programskega in pet članov nadzornega sveta RTV SLO

Potekli mandati, zato nova imenovanja

DZ je za dobo štirih let imenoval 13 članov programskega in pet članov nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO). SDS in NSi sporočata, da gre pri tem za "nesorazmerno zastopanost koalicije".

Člani nadzornega sveta so po sklepu DZ-ja Damjan Damjanič, Andrej Grah Whatmough, Aleksander Igličar, Stanka Premuš in Matjaž Rakovec. Nova imenovanja so potrebna, ker bo petim članom aktualnega nadzornega sveta štiriletni mandat potekel januarja.

Nadzorni svet RTV Slovenija sicer sestavlja 11 članov, od katerih jih pet imenuje DZ, štiri imenuje vlada, dva člana pa še zaposleni. DZ je za člane programskega sveta na predlog gledalcev in poslušalcev imenoval Marijo Aleš, Ladislava Ambrožiča, Matjaža Juharta, Mateja Koširja, Žigo Kušarja, Marijo Matildo Orešnik Ocvirk, Gašperja Salobirja in Jelko Stergel. Franc Breznik iz SDS-a je še pred glasovanjem o predlaganih članih programskega sveta na predlog gledalcev in poslušalcev dejal, da mandatno-volilna komisija DZ-ja ni predlagala DZ-ju v imenovanje niti enega kandidata, ki bi prihajal iz "desne provenience". Tako je SDS takemu predlogu podporo odrekel. Za člane programskega sveta na predlog političnih strank pa je DZ imenoval Igorja Prodnika, Jožeta Poglajna, Cirila Baškoviča, Petro Ložar in Vesno Ugrinovski. Matej Tonin iz NSi-ja je pred glasovanjem o predlaganih članih sveta na predlog političnih strank menil, da gre za nesorazmerno zastopanost koalicije. Tudi NSi bi moral imeti po njegovih besedah v programskem svetu svojega kandidata. Imenovanja v programski svet so bila potrebna, ker bo 13 članom programskega sveta januarja potekel mandat.

