Kampanja Podprimo dobre medije: Evropske RTV hiše opozarjajo na pomen javnih medijev

Del kampanje tudi RTV Slovenija

8. november 2017 ob 18:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropska radiotelevizijska zveza EBU, katere del je tudi RTV SLO, je začela kampanjo Podprimo dobre medije, s katero želi v javnosti izpostaviti pozitiven vpliv delovanja javnih medijev v družbi.

Kot so sporočili z Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO), se je s pobudo prvič zgodilo, da so se javni medijski servisi po vsej Evropi združili in v senci širjenja lažnih novic, politične nestabilnosti, sporov glede financiranja in vzpona ponudnikov spletnih vsebin komunicirajo na enoten način.

Po besedah generalnega direktorja EBU-ja Noela Currana, ki jih povzema sporočilo, je ključnega pomena ljudi spomniti na pomembno vlogo, ki jo imajo javni mediji v družbi in v vsakodnevnem življenju. "Javni medijski servisi so največji vlagatelji v evropsko avdiovizualno produkcijo, novinarstvo in avdiovizualno kulturo. Vsakodnevno pozitivno vplivajo na življenja ljudi po vsej Evropi," je opozoril. Pridružuje se mu generalni direktor RTV SLO Igor Kadunc, ki opozarja, da ne gre pozabiti niti pomena, ki ga imajo programske vsebine za ohranjanje slovenske kulture, "kar v majhni državi, kot je Slovenija, pomeni bistveno več, kot si pogosto priznavamo". Po navedbah iz sporočila podatki sicer kažejo, da so javni mediji ključni akter za produkcijo vsebin na evropskih trgih, prav tako največ vlagajo v proizvodnjo izvirnih vsebin in prispevajo veliko več k neodvisni produkciji kot komercialni mediji. "Skoraj dve tretjini programa, ki ga predvajajo članice EBU, so izvirne programske vsebine, in 87 odstotkov teh je narejenih v izvirni državi ali v državi članici EU," je zapisano. Podatki tudi kažejo, da je 45 odstotkov filmov, ki jih predvajajo javni medijski servisi, narejenih v Evropi, medtem ko je pri komercialnih televizijah ta delež 21-odstotni. S strani javnih medijev je tudi veliko bolj podprta produkcija igranega filma: 64 odstotkov igranega programa, predvajanega na javnih medijih, je domače produkcije v primerjavi z le tretjino igranega programa, predvajanega na komercialnih televizijah, so zapisali.

Al. Ma.