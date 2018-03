Foto: Primc: Čas je, da Slovenija dobi vlado, ki bo na prvo mesto postavila družine

1. marec 2018 ob 13:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik programskega sveta Nove ljudske stranke Slovenije Franc Kangler in predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc sta podpisala dogovor o skupnem nastopu na volitvah v okviru koalicije Združena desnica.

Slovenija kot država se tako nizko kot danes še ni znašla, je ocenil Franc Kangler. Država je pred razpadom zdravstvenega, obrambnega in pravosodnega sistema. Rešitev za takšen položaj vidi v združevanju tistih, ki nosijo odgovornost za to državo in ki so jo nosili že v času osamosvajanja.

Kangler je prepričan, da lahko glede na politične izkušnje in doslej prehojeno pot znatno posežejo v prihodnost Slovenije. V Novi ljudski stranki Slovenije si v tem pogledu želijo zlasti vzpostaviti pravno državo in pravni red, saj takrat delujejo tudi preostali sistemi v državi.

Po besedah Aleš Primca je čas, da Slovenija dobi vlado, ki bo na prvo mesto postavila družine. Zaradi nizkega števila otrok se država spopada s pomanjkanjem delovne sile in nevzdržnim pokojninskim sistemom, je ponazoril.

654 milijonov evrov investicij v družine

Za izboljšanje položaja družin - v koaliciji Združena desnica v primeru uspeha na volitvah napovedujejo številne ukrepe. Tako naj bi uvedli plačilo v višini 3000 evrov ob rojstvu vsakega otroka, za drugega in vsakega naslednjega pa še 1000 evrov več. Do 29. leta starosti mame bi vsako leto namenili tudi 3000 evrov pomoči vsaki mladi družini za reševanje stanovanjskega problema.

Za vsakega otroka do 18. leta starosti bi namenili 200 evrov letnega univerzalnega otroškega dodatka. Obljubljajo tudi 100 evrov letnega dodatka mami in očetu za vsakega rojenega otroka. Stari starši bi dobili pravico do bolniškega nadomestila za varovanje bolnih vnukov. Cilji Združene desnice so med drugim tudi ustvarjanje razmer za zaposlovanje in vračanje mladih iz tujine ter za višje pokojnine.

Navedeni ukrepi po oceni koalicije pomenijo 654 milijonov evrov vlaganj v slovenske družine. Po mnenju Primca ima Slovenija veliko rezerv na finančnem, a hude primanjkljaje na družinskem področju.

