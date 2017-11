Klemenčič v ožji izbor treh kandidatov za komisarja za človekove pravice

23. november 2017 ob 16:37

Ljubljana,Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Slovenski pravosodni minister Goran Klemenčič je uvrščen v ožji izbor treh kandidatov za komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, so sporočili s pravosodnega ministra.

V Strasbourgu je potekalo tajno glasovanje veleposlanikov držav članic Sveta Evrope oz. Odbora namestnikov ministrov o oblikovanju ožje liste treh najprimernejših kandidatov. Odločali so o skupno sedmih kandidatih in kandidatkah, tudi Goranu Klemenčiču, ki so se odboru predstavili v torek.

Kot so sporočili s pravosodnega ministrstva, je Klemenčič prejel široko podporo predstavnikov članic Sveta Evrope. Ob njem sta bila v ožji izbor uvrščena še kandidatka Bosne in Hercegovine Dunja Mijatović in kandidat Francije Pierre-Yves le Borgn.

Izbrane tri kandidate Odbora namestnikov ministrov bo zdaj v decembru zaslišal še pododbor Parlamentarne skupščine Sveta Evrope za človekove pravice in izdelal preferenčni seznam. Na podlagi tega bo Parlamentarna skupščina Sveta Evrope predvidoma januarja prihodnje leto izbrala naslednika sedanjega komisarja Nilsa Muižnieksa iz Latvije.

Na ministrstvu za pravosodje ocenjujejo, da je izbor Klemenčiča v ožji izbor "priznanje ne samo kandidatu in njegovemu dosedanjemu delu, ampak tudi Sloveniji, obenem pa je to tudi potrditev ugleda naše države v tej najstarejši evropski organizaciji".

Al. Ma.