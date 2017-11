Koalicija Koprivnikarja poslala nazaj v pogajanja

Pogajanja med vlado, sindikati javnega sektorja

6. november 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čeprav minister za javno upravo Boris Koprivnikar v pogajanjih s sindikati javnega sektorja ne vidi več smisla, ga je koalicija napotila k nadaljnjemu iskanju dogovora.

S potekom pogajanj je minister Boris Koprivnikar seznanil koalicijo. Ob odhodu s srečanja je novinarjem pojasnil, kje vidi največjo težavo: v nasprotnih stališčih sindikalnih pogajalskih skupin.

Medtem ko bi v eni pogajalski skupini vsa pogajanja - drugi del odprave plačnih anomalij, izboljšanje vrednotenj delovnih mest, ki so primerljiva z zdravniškimi, ter odpravo še veljavnih varčevalnih ukrepov - združili v eno, so predlogi druge sindikalne skupine popolnoma drugačni. Po Koprivnikarjevih besedah tako še vedno iščejo načine, kako bi sploh dosegli dva jasna pogajalska predloga in protipredlog, trenutno stanje pa je precej neurejeno.

Še vedno niso našli tudi rešitve za uresničitev zaveze, dane zdravniškemu sindikatu Fides za odpravo omejitve plač navzgor. Koprivnikar je pojasnil, da je predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju s to spremembo dal na vlado, a je ta presodila, da morajo najprej zanjo doseči soglasje sindikalne strani, šele nato jo lahko politično podprejo.

Predlagane spremembe so po njegovih besedah rezultat pogajanj z zdravniškim sindikatom, a so kolegi na vladi zahtevali, da ima predlog tudi podporo drugih sindikatov, zato jo bodo še naprej iskali, je napovedal. Spremembe, ki posegajo v temeljne elemente plačnega sistema, namreč zahtevajo soglasje sindikalne strani.

Iskanje ravnotežja med zdravniki in Štrukljevimi

Tudi v odgovoru na vprašanje, ali sploh vidi možnost, da bi se izognili stavki zdravnikov, ki pričakujejo izpolnitev zaveze, je Koprivnikar poudaril, da imajo po eni strani grožnjo s stavko zdravnikov, pri čemer je vlada izpolnila svojo zavezo in spremembo sindikatom predlagala. Po drugi strani vidijo grožnjo drugih sindikatov, če nekaj naredijo brez soglasja vseh.

Kar pa zadeva pogajanja s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije, jim je vladna stran po Koprivnikarjevih besedah dala ponudbo, ki temelji na podpisanem dogovoru in dodatnem predlogu za rešitev dveh vodstvenih delovnih mest, ki so njihova posebna zahteva.

Sicer pa je minister poudaril, da bi pogajanja morala biti že končana. "Časa ni dovolj, pogajanja bi morala biti že končana. Ampak ob tako različnih stališčih sindikatov ne vidim možnosti," je priznal.

Erjavec: Pričakujemo dogovor

Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je po sestanku pojasnil, da so Koprivnikarju dali napotilo, da nadaljuje pogajanja, v koaliciji pa pričakujejo dogovor. A tudi Erjavec ugotavlja, da "za zdaj pogajanja ne kažejo na to, da bi lahko prišlo do hitre rešitve".

Glede groženj zdravnikov s stavko je spomnil, da so bili v DeSUS-u zelo skeptični, ko je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc parafirala sporazum z zdravniki, ki je vseboval določene zaveze. Predvideva se namreč, da bo to lahko pozneje težava.

"To je del težave, ko se pogajamo s celotnim javnim sektorjem. A računam, da se bodo pogajanja nadaljevala in bomo našli ustrezno rešitev," je dejal Erjavec. Prezgodaj pa je po njegovem mnenju napovedovati, kaj pomeni kakšna pogajalska poteza in ali lahko pripelje do stavke enih ali drugih.

Han: Niso vedeli, kaj podpisujejo

Tudi vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je spomnil na opozorila stranke ob podpisu sporazuma s Fidesom in pojasnil, da niso vedeli, kaj podpisujejo. "Odprli smo si fronto ali pandorino skrinjico in imamo težave," je dejal. Časovnica po njegovih besedah ni prava in tako upa, da bo na koncu prevladalo trezno razmišljanje vseh: vlade, sindikatov in javnosti.

Kustec Lipicerjeva: Razmere je bilo treba urediti

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer pa je spomnila, da je bil sporazum s Fidesom izjemno pomemben, saj je šlo za čas, ko je bilo pod vprašajem temeljno varstvo najosnovnejših pacientovih pravic in realna napoved stavke zdravnikov. "Njihove razmere je bilo treba urediti in to se je z dogovorom s Fidesom zgodilo," je prepričana.

Sicer pa je še enkrat pozvala k dialogu in k realnim pričakovanjem na obeh pogajalskih straneh. Poudarila je, da je kar nekaj izpogajanih dogovorov dobrih za zaposlene v javnem sektorju, zato ne želi, da bi vse to padlo v vodo, ker "bi na mizi ostajala določena nerealna pričakovanja".

"Če je interes sindikatov, da zaščitijo svoje zaposlene v najboljši možni meri, naj to v pogajanjih naredijo. Vse druge signale, ki so širše politične narave, pa naj komunicirajo po drugih kanalih," je pozvala.

Al. Ma.