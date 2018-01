Koprivnikar: Ob milijardni zahtevi dogovor nesprejemljiv. Počivavšek: Z njim bo težko vzpostaviti zaupanje.

Pred stavko v javnem sektorju

16. januar 2018 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Sindikati javnega sektorja, čeravno neenotni v zahtevah, so pričakovali zamenjavo vladnega pogajalca Koprivnikarja, kar se ni zgodilo. Ob milijardi evrov težkih zahtevah dogovor zavrača, je pa za dialog.

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek meni, da predlog za sestavo ožje vladne skupine za pogajanja s sindikati ni nič novega. "Kar sklepa koalicija, je predstava za javnost, ker ni vsebinskega premika," je dejal. Meni, da bo s predlagano ožjo pogajalsko skupino težko vzpostaviti zaupanje, ki je potrebno za dogovor. "Pričakovali smo, da se bo vlada odločila za zamenjavo vsaj glavnega pogajalca," je poudaril. Pričakovali pa so tudi, da se bo vlada začela pogajati že prej.

Branimir Štrukelj, sicer tudi vodja pogajalske skupine konfederacije sindikatov javnega sektorja, pa izpostavlja, da še vedno ni popolnoma jasno, na kakšen način se bo vlada pogajala. "Ali bo sledila zakonski obveznosti, da se pogaja o stavkovnih zahtevah, s tistimi, ki so stavko napovedali. Če prav razumem, pa vlada vztraja pri skupnih pogajanjih," je dejal.

Težavo vidi v tem, da so si stavkovne zahteve med seboj zelo različne. "Stavkovne zahteve našega sindikata se v praktično vseh točkah razlikujejo od zahtev nekaterih drugih sindikatov," je pojasnil. Štrukelj pričakuje, da bo vladna stran v tem tednu bolj jasna in tudi da se bodo nadaljevala pogajanja, ki so se s sindikatom Sviz začela v petek.

Potrjevanje sestave pogajalske skupine

Koalicija je obravnavala predlog ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja za sestavo vladne pogajalske skupine za pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja. Predlog bo v torek na korespondenčni seji obravnavala še vlada, po Koprivnikarjevih besedah pa do četrtkove seje vlade že pričakujejo groba izhodišča.

Ožjo pogajalsko skupino bo vodil Koprivnikar, v njej pa bodo po njegovih navedbah sodelovali še svetovalec premierja Anžej Frangeš, glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković, Saša Jazbec s finančnega ministrstva, direktor urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle in Branko Vidič, ki strokovno vodi sektor za plače.

Kaj porečejo v koaliciji

Sindikati javnega sektorja imajo veliko legitimnih, veliko pa povsem neupravičenih zahtev, je stališče SMC-ja je za Radio Slovenija povzela Nataša Mulec. "Treba se je usesti, treba se je pogovarjati in na podlagi tega pogovora in dogovora potem podpisati tisto, kar je realno za vse tri, pravzaprav strani," je izjavila vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer.

Zgolj stavke ne bodo rešile podrtega plačnega sistema v javnem sektorju, dodaja predsednik DeSUS-a Karl Erjavec. "Slej ko prej bo potreben dialog, dogovor."

Tudi predsednik SD-ja Dejan Židan je prepričan, da so sindikati javnega sektorja upravičeno vznemirjeni, ker je vlada zdravnikom in direktorjem javnih zavodov povišala plače. A opozarja, da sindikalnih zahtev ni mogoče uresničiti kar tako. "Torej, če se dogovorimo za cilj in pot, na kakšen način se pogajamo, bomo v tej sestavi vlade že dosti naredili. Sam pogajalski proces bo pa trajal kar nekaj let. Ker to, kar je bilo zdaj pokvarjeno, je nemogoče z nekim hitrim ukrepom popraviti. Država v tem trenutku za to v celoti nima denarja."

Koprivnikar: Tak dogovor je nesprejemljiv

In kako na vprašanje, ali je dogovor, ki bo umiril strasti v javnem sektorju, še mogoč, odgovarja pristojni minister Koprivnikar. "No, to je predvsem odvisno od nasprotne strani. Kajti če govorimo o zahtevah, težkih milijardo, potem je ta trenutek dogovor nesprejemljiv. Tudi sam ga odločno zavračam. Morda ne bom sedel v prihodnji vladi, bom pa živel v Sloveniji in zato želim, da bo ta dogovor tak, da bo dober za državo." Koprivnikar je ob tem še napovedal, da bo vlada do zadnjega vztrajala pri dialogu in pogovorih.