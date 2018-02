Koprivnikar: Vlada išče mogoče rešitve, a sindikati ne popuščajo

Koalicijski vrh o stavkah

7. februar 2018 ob 08:45,

zadnji poseg: 7. februar 2018 ob 16:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vladna stran ponuja približevalne predloge, sindikati pa ne popuščajo, je sporočil minister Boris Koprivnikar. Pogajanja se bodo očitno nadaljevala po stavkovnem valu.





V ponedeljek, torek in sredo prihodnji teden bodo stavkali v policiji, izobraževanju, zdravstveni negi in socialnem varstvu. Pogajalska skupina MJU je proučila več kot 80 stavkovnih zahtev, s katerimi je minister Boris Koprivnikar seznanil koalicijo in predlagal izhodišča za nadaljevanje pogajanj, prav tako je o njih seznanil vlado na seji. Izhodišča so usklajena s finančno ministrico Matejo Vraničar Erman. Rešitev, ki bi preprečile stavko, pa ni našel.

"Če ne privolimo takoj v vse stavkovne zahteve, to ne pomeni, da ne iščemo rešitev," je poudaril Koprivnikar in zavrnil obtožbe sindikatov, da je vlada pasivna. "Sestajamo se z različnimi pogajalskimi skupinami in izjemno dejavno delujemo praktično cele dneve do poznih popoldanskih in večernih ur," je dejal in dodal, da so na vladni strani že ponudili protipredloge, ki so vredni več deset milijonov evrov.

Kot je pojasnil, je položaj v pogajanjih zahteven. Pogajajo se s štirimi pogajalskimi skupinami, pri katerih gre - poenostavljeno povedano - za dve nasprotujoči si zahtevi, na eni strani po linearnem dvigu plač vsem delavcem, na drugi po drugačni umestitvi ene plačne skupine.

Različnih stavkovnih zahtev je več kot 80 in na vladni strani se po ministrovih besedah zelo trudijo, da bi znotraj enotnega sistema našli sprejemljive rešitve. Po njegovi oceni so sindikatom ponudili kar nekaj konkretnih predlogov, na sindikalni strani pa so bila le minimalna popuščanja, kot je razdelitev zahteve po osemodstotnem dvigu plačnih razredov na dva dela, pri čemer bi prvo polovico izplačali že letos.

Milijarda dodatnih evrov

"Stavkovne zahteve sindikatov so praktično enake, kot so bile prvotno postavljene, in gredo proti milijardi," je ugotavljal. Ob tem pa napovedal, da se bodo pogajali še naprej in iskali možnosti zbliževanja, a v okviru možnosti.

V dneh, ko bodo potekale stavke, sicer sam potuje v Dubaj na The World Government Summit. A kot je pojasnil, v tem času s sindikalno stranjo ni dogovorjenih pogajanj, ker tudi sindikati menijo, da ni korektno, da potekajo pogajanja z eno skupino, medtem ko druga stavka.

Sicer pa so po njegovih besedah o dogajanju v javnem sektorju danes obširno govorili tudi na koaliciji. Takoj po stavkah se bo koalicija znova sešla in iskala možnosti za zbliževanje, a bo morala korak približevanja narediti tudi nasprotna stran, je še dejal Koprivnikar.