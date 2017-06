Matjaž Han: Minisrici zadeve ušle iz rok. Kolar Celarc: Moj pristop od začetka enak

Koalicija naj bi opravila posebno srečanje zaradi razmer v zdravstvu

21. junij 2017 ob 15:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je napovedal, da bo v prihodnje koalicija posebno pozornost namenila zdravstvu, saj ocenjuje, da je ministrici situacija "ušla iz rok." Ministrica pa odgovarja, da je njena strategija že od začetka enaka.

Ne gre le za zakonodajo, pač pa tudi za vzdrževanje bolnišnic, čakalne vrste in drugo, je v izjavi novinarjem po koalicijskem srečanju pred današnjo sejo vlade pojasnil Han. V SD so tako po njegovih navedbah napovedali poseben koalicijski sestanek na temo zdravstva, ki bo še pred poletnimi počitnicami. "Vsak dan se vidi, da se nekaj dogaja in da postopek ni nadzorovan," je poudaril Han. A na vprašanje o rešitvah ali morebitnem pozivu k zamenjavi ministrice za zdravje Kolar Celarčeve ni odgovoril konkretno, saj da je to stvar vlade.

Kolar Celarčeva pa je na na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila, da ima že od začetka mandata strategijo, koncept, kako reševati težave. Spomnila je na to, v kakšnem stanju je prejela zdravstveni sistem. "Analiza bo lepo pokazala, kaj se je v preteklosti dogajalo v zdravstvu," je prepričana. Spomnila je še, da je DZ sprejel dolgoročno strategijo za področje zdravstva in po njenih besedah je tudi novela zakona o zdravniški službi, ki ji je vlada danes prižgala zeleno luč, korak, ki bo pripomogel k reševanju težav. "Vemo, kaj delamo in kam gremo," je zagotovila ministrica.

Koalicija še čaka na del reforme

V koaliciji še vedno čakajo dopolnjen predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po številnih prejetih pripombah zakonodajno-pravne službe DZ pa se je na tnalu znašla tudi novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo prihodnji teden čaka drugo branje na odboru DZ. Novelo so partnerji dolgo usklajevali, v prvi obravnavi v DZ pa ji zeleno luč prižgali z veliko pomisleki.

Ministrica je danes pojasnila, da so se glede dopolnil k noveli zakona o zdravstveni dejavnosti uskladili tudi z zakonodajno-pravno službo ter da je veliko pripomb nomotehnične narave. Nekaj vsebinskih pripomb pa po njenih besedah kaže na to, da v Sloveniji še nimamo jasne definicije, kaj so javne službe in javno financiranje, pri tem pa da ministrstvo orje ledino. A so po njenem mnenju prišli do skupne dikcije, ki bo v dopolnilih.

Demografski sklad usklajen

Zakon o demografskem skladu je koalicija uspela uskladiti do te mere, da bodo v prihodnjih dneh v delovni skupini dorekli le še nekaj podrobnosti, zakon pa bo šel predvidoma 1. julija v javno razpravo. Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je po današnjem koalicijskem vrhu, na katerem je ministrstvo za finance partnerjem predstavilo kompromisni predlog, v izjavi novinarjem povedal, da se bo delovna skupina za pripravo zakona še enkrat sestala in dorekla podrobnosti. A je dogovor po njegovih ocenah zelo blizu.

Najtrši oreh za koalicijo sta bila vloga Zavarovalnice Triglav v demografskem skladu ter kdo in na kakšen način bo upravljal z demografskim skladom. Rešitve gredo v smer, da bo letni program demografskega sklada usklajevala vlada, ki je skupščina Slovenskega državnega holdinga in bo tudi skupščina demografskega sklada, je pojasnil Jurša.

Na dnevnem redu tudi finance

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je po koalicijskem srečanju pojasnila, da so se danes pogovarjali še o drugih vsebinah s področja dela ministrstva za finance. Ministrica Mateja Vraničar Erman je koalicijo obvestila, da prihodnji teden na seji vlade predvidevajo prvi pogovor o proračunskem prerezu za prihodnji dve leti.

Koalicija je po besedah Kustec Lipicerjeve spregovorila tudi o zakonu o Banki Slovenije in vlogi računskega sodišča pri tem. Pa tudi o pričakovani sodbi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki je tema, ki bo verjetno koalicijo še najbolj zaposlovala v prihodnjih dneh.

