Migrantska kriza v med letoma 2015 in 2016 predstavlja eno izmed najtežjih preizkušenj na humanitarnem in varnostnem področju v času njene samostojnosti, so navedli v utemeljitvi za podelitev medalj.

Posameznikom in 20 ustanovam medalje za zasluge pri obvladovanju migrantske krize

Medalje za zasluge je prejelo pet posameznikov in številne ustanove

7. december 2018 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor je podelil medalje za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015-2016, in sicer posameznikom in institucijam iz Slovenije ter držav Evropske unije.

Medalje za zasluge je prejelo pet posameznikov, in sicer nekdanja državna sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic in Andrej Špenga, generalni direktor uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, nekdanji generalni direktor policije Marjan Fank in vodja sektorja v uradu za operativo na ministrstvu za obrambo Stanislav Lotrič.

Prav tako so jih prejeli še Štab civilne zaščite za Posavje, Štab civilne zaščite za Vzhodno Štajersko, policijski upravi Maribor in Novo mesto, 1., 72. in logistična brigada Slovenske vojske, Avstrijska zvezna policija, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Bolgarije, Policija Češke republike, Vojska Češke republike, Estonski urad za policijo in varovanje meje, Francoska policija, Latvijska državna policija, Litvanska policija, Policijska enota za obvladovanje izgredov, Madžarska, Poljska mejna straža, Romunska mejna policija in romunska policija, Urad mejne in tujske policije Slovaške republike in Zvezna nemška policija.

"Slovenija je pokazala učinkovitost"

V utemeljitvi medalj so pojasnili, da je Slovenija s pripravami na številen prihod migrantov začela že v prvi polovici leta 2015, intenzivneje pa se je nanj začela pripravljati julija 2015. Vlada je osrednjo usklajevalno vlogo dodelila ministrstvu za notranje zadeve, ki je v ožji operativni del vključilo policijo. Ta je po navedbah urada predsednika republike z načrtnim delom in preudarnimi ukrepi obvladovala varnostne razmere ter zagotavljala nadzor na slovenskem ozemlju. Vključena je bila tudi Uprava RS za zaščito in reševanje s štabi in enotami civilne zaščite, številne humanitarne in druge organizacije, veteranska združenja, podjetja, župani z vodstvi občin in službe nujne medicinske pomoči, predvsem pa izjemno veliko prostovoljk in prostovoljcev.

Obenem so poudarili, da Slovenija pri tem ni bila sama. Materialno pomoč ji je v obliki opreme ali finančnih sredstev posredovalo 13 držav in šest mednarodnih organizacij in inštitucij. Z aktivno udeležbo policistov je sodelovalo 11 držav, še ena pa s sodelovanjem vojakov.

"Slovenija je v tem času pokazala učinkovitost, odločnost in enotnost pri sprejemanju odločitev in pri izvajanju ukrepov. Pokazala pa je tudi človeški obraz ljudem, ki jih je usoda poslala na pot za boljšim življenjem tisoč kilometrov od njihovih domov," so še navedli v predsednikovem uradu.

A. S.