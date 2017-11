Poudarki Pogovor z Lidijo Jerkič Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lidija Jerkič je na mestu predsednika Zveze svobodnih sindikatov nasledila dolgoletnega predsednika Dušana Semoliča. Foto: BoBo Dodaj v

MMCAnaliza: Pogovor s predsednico ZSSS Lidijo Jerkič

S predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije o izzivih in prihodnosti sindikalizma

8. november 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sindikati se v sodobnem času srečujejo z upadanjem članstva na eni in pritiski delodajalcev na drugi strani. O aktualnih vprašanjih, izzivih in prihodnosti sindikalizma se bomo v okviru rubrike MMCAnaliza ob 15. uri pogovarjali s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidijo Jerkič.



Dolgoletna predsednica Sindikata kovinarske in elektro industrije (SKEI) Lidija Jerkič je funkcijo na ZSSS prevzela pred dobrim mesecem, ko se je zaključilo 26 letno obdobje Dušana Semoliča na funkciji predsednika ZSSS. Ob prevzemu funkcije je poudarila, da morajo sindikati nazaj "k delavkam in delavcem, jih bolj vključiti, se z njimi več srečevati in pogovarjati." Sicer je kot svoje prioritete izpostavila spopadanje s trendi na trgu dela in izboljšanje socialnega dialoga.

Sindikati se že od osamosvojitve soočajo z upadanjem članov, pri čemer znatno izstopa upadanje mlajših članov, zato je eno izmed temeljnih vprašanj ali lahko sindikati sploh še nagovorijo mlade, ki pogosto delajo v prekarnih razmerjih. Sočasno se sindikalni zaupniki in predstavniki sindikatov vse pogosteje srečujejo s pritiski delodajalcev. A tudi nekateri sindikati se srečujejo z očitki, da niso dovolj aktivni na področju zaščite delavcev.

Pogovor z Lidijo Jerkič lahko od 15. ure v živo spremljate na našem portalu ali preko družabnega omrežja Facebook. V pogovoru pa lahko tudi sodelujete s postavljanjem vprašanj v komentarjih ali na Facebooku. Vabljeni k spremljanju pogovora.

L. L.